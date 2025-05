Movimento-terapia. Nasce il corso

Ascolta ora 00:00 00:00

L'invecchiamento attivo e il ruolo dell'esercizio fisico nei processi neurodegenerativi saranno al centro del convegno organizzato dall'Università San Raffaele Roma e dalla Federazione Italiana Fitness a RiminiWellness 2025 il 31 maggio. L'iniziativa intitolata «I processi di invecchiamento e l'esercizio fisico. Active aging and health» coinvolgerà docenti universitari, esperti del benessere, atleti e professionisti della salute in un confronto interdisciplinare sulle strategie più efficaci per promuovere qualità della vita e autonomia in età avanzata.

Durante l'evento sarà presentato il nuovo Corso di Alta Formazione in «Tecnico del Movimento Terapeutico: strategie per le malattie neurodegenerative», progettato per formare figure altamente qualificate nella pianificazione di programmi motori destinati a persone con patologie neurologiche. Il corso, al via a novembre 2025, avrà una durata complessiva di 250 ore. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 settembre 2025.

Il convegno sarà aperto da Elvira Padua, ordinario di Metodi E Didattiche delle Attività motorie e sportive, presidente del corso di studi in scienze motorie San Raffaele, con l'introduzione del rettore Vilberto Stocchi, del vicepresidente Fif Marco Neri, e dal responsabile Relazioni istituzionali Consorzio universitario Humanitas Roma, Vincenzo Aloisantoni. Il dibattito vedrà la partecipazione di specialisti come Massimiliano Caprio, Piero Barbanti, Ennio Tasciotti Renato Manno e Maria Cristina Cox. A portare la sua esperienza di sportiva sarà Francesca Lollobrigida, campionessa mondiale e olimpica di pattinaggio su ghiaccio, testimone del ruolo dello sport nella promozione della longevità.

«La sinergia tra la Federazione Fitness e l'Università San Raffaele Roma risponde alle numerose richieste degli operatori del settore, sempre più attenti a competenze trasversali, scientifiche e applicative» sottolinea Roberta Fadda, segretario Generale della Federazione italiana Fitness.