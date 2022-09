"Cantala tu...". Salvini gela così la Iena

Il lavoro? No. Il caro-bollette? Nemmeno. La priorità per la sinistra sembra essere "Bella ciao". Da giorni ormai sono vive polemiche sulla scelta di Laura Pausini di non cantarlo per evitare strumentalizzazioni. Da Laura Boldrini a Enrico Letta, tutti si sono schierati, senza dimenticare gli intellettuali come Pif. Solidarietà nei confronti della cantante da parte di diversi colleghi (da Ramazzotti a Cristicchi) e da parte del centrodestra, abituato al massacro mediatico. E Matteo Salvini è tornato sulla vicenda nel corso di un evento elettorale.

Presente al gazebo della Lega al mercato di via Tabacchi a Milano, il leader del Carroccio ha risposto così all’inviato delle Iene che gli ha chiesto di cantare Bella ciao: "Se vuoi ti canto la canzone del Piave, Liberi Liberi di Vasco, Libertà e partecipazione di Gaber" . “Cantala tu 'Bella ciao'” , ha poi aggiunto Salvini nel corso del dialogo con la iena, prima di intonare “La leggenda del Piave”: “Evviva chi ha dato la sua vita per la libertà. Non mi piace chi strumentalizza. Viva la musica senza colori, viva la Pausini e viva Ramazzotti”.

Salvini ha ribadito che anche la festa del primo maggio dovrebbe essere la festa di tutti i lavoratori, ma la sinistra ci ha appiccicato la bandiera rossa: “La Resistenza è stata di tutti gli italiani, non c'erano solo i partigiani rossi, ma anche i bianchi, i verdi, i cattolici, i liberali e i federalisti, ma a sinistra se non si appropriano non sono contenti” .