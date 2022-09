"Al mio funerale cantate Bella Ciao": anche Pif si schiera

È partita dai Pirenei per raggiungere le Alpi la polemica che ha travolto Laura Pausini. La cantante si è rifiutata di cantare il brano "Bella ciao" durante il programma El Hormiguero in onda sulla tv spagnola per rimanere lontana da possibili speculazioni. Ma alla fine è finita suo malgrado nel bel mezzo di un ciclone.

" È una canzone molto politica e non voglio cantare canzoni politiche ", ha spiegato la Pausini al conduttore Pablo Motos, che l'aveva invitata a intonare alle prime battute del popolare brano. Il suo rifiuto è stato invece strumentalizzato dalla sinistra iberica e gli echi della polemica sono arrivati in Italia, contagiando artisti e non. Lei ha ribadito la sua volontà di volere rimanere fuori da tutto: " Non voglio che nessuno mi usi per la propaganda politica ". Ma inevitabilmente in campo sono scesi favorevoli e contrari.

Se Simone Cristicchi ha sostenuto la scelta di Laura Pausini (" Se la Pausini l'avesse cantata probabilmente si sarebbero scatenate altre polemiche ") altri invece l'hanno criticata anche con toni provocatori. Come il conduttore, autore televisivo e regista Pierfrancesco Diliberto, meglio conosciuto come Pif, che su Twitter ha polemizzato contro la Pausini. " Pensare di non cantare "Bella Ciao" per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione ", ha tuonato l'ex Iena, dando per scontato che non cantando l'inno della Resistenza antifascista, Laura Pausini abbia dichiarato le sue posizioni. Quando in realtà l'artista ha scelto di chiamarsi fuori da tutto proprio per non entrare nel campo della politica e non alimentare speculazioni.

Nel concludere il suo cinguettio, Pif si è schierato apertamente, pungendo la cantante con una provocazione: " Al mio funerale cantate "Bella Ciao". Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto". Una presa di posizione che, negli ultimi tempi, sembra premere a più di un artista e influencer (vedi Elodie e Chiara Ferragni), che non si risparmiano stoccate a destra senza cognizione di causa.