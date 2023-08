"Io razzista? Invenzione dei media. E sugli omosessuali è solo statistica"

Veterano dei paracadutisti e dei corpi speciali, il generale Roberto Vannacci, ha servito il nostro paese a tutte le latitudini. E non ha mai avuto peli sulla lingua, come nel suo libro Il mondo al contrario, che sta scatenando una tempesta.

Generale, se l'aspettava?

«Il caos è voluto e non certo da me. È un libro controcorrente, che si schiera contro il pensiero unico e chi vuole presentare una realtà distorta rispetto a quello che viviamo tutti i giorni».

Il titolo è «Il mondo al contrario», ma rispetto a cosa?

«Al contrario rispetto al buonsenso, al sentire comune, alla normalità che si vuole distruggere. Quello che per la maggioranza è senso comune viene totalmente stravolto: come la ragazza che soffre di ecoansia e fa sembrare questa patologia un problema mondiale».

Cominciamo dalla prima accusa: lei, che ha combattuto a tutte le latitudini, è razzista?

«Non sono razzista. Il fatto di avere combattuto fianco a fianco, mano nella mano, con persone di etnia africana, mediorientale, tajiki, pasthun rivela proprio che l'accusa di razzismo è un'invenzione dei media. Senza mai tirarmi indietro ho rischiato la pelle per ideali e principi di etnie diverse, se non le vogliamo chiamare razze. Ma con questo non voglio dire che non esistono etnie, culture, civiltà diverse».

Però ha colpito la frase su Paola Egonu somaticamente non italiana...

«È stata travisata. Paola Egonu è italiana, gareggia e rappresenta sicuramente l'Italia. Quello che dico è che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità come raffigurata da 4mila anni di storia fin dagli affreschi degli etruschi. Se vai in Papua Nuova Guinea e chiedi di fare il ritratto di un italiano non lo disegnano con la pelle nera perché tradizionalmente non siamo neri».

Cosa pensa dell'immigrazione?

«Ormai è in auge lo slogan che le società multiculturali siano migliori di quelle monoetniche. Una società si fonda stringendosi attorno a determinati valori condivisi da tutti. Perché dovrei prendere una persona che non li condivide e forse li combatte dicendo che rappresenta un valore aggiunto? Le leggi si applicano a tutti, ma nel caso dell'omicidio di Saman (la giovane pachistana uccisa dai familiari, nda) c'è chi parlava di attenuanti culturali. Assurdo».

Il leit motiv del libro è la dittatura delle minoranze. A cosa si riferisce?

«Il problema è che ci sono tante minoranze, come il mondo Lgbt, che di fatto impongono restrizioni a una maggioranza che la pensa in maniera totalmente diversa. Non mi puoi imporre un pensiero unico, l'impossibilità di criticare un omosessuale o una persona che va in giro vestita in una determinata maniera».

Sugli omosessuali ha scritto che non sono normali, ma cosa intende?

«Io normale non sono mai stato. Ho fatto una carriera nei corpi speciali, non unità normali, e sport più anormali possibili. Quindi sono in buona compagnia con tutti gli omosessuali del pianeta. Parto dall'etimologia della parola: normalità significa rispondere a una norma, una consuetudine. La normalità o anormalità non sono buone o cattive, ma rispecchiano delle statistiche».

Altre accuse parlano di trivialità, linguaggio scurrile. È proprio così?

«No. Il mio libro usa un linguaggio molto schietto, ma come in una discussione fra persone civili. Quando parlo del batacchio tra le gambe parlando di un uomo che entra nello spogliatoio femminile sarei potuto essere ben più osé. Ma mi interessava far capire che non sono d'accordo».

Lo Stato maggiore dell'esercito ha più che preso le distanze. Cosa ne pensa?

«Me lo aspettavo, ma sono io ad averlo fatto specificando che il libro non rappresenta in alcun modo una posizione istituzionale o governativa. Ovviamente bisogna fare lo sforzo di leggerlo e non basarsi su frasi estrapolate utilizzate come gogna mediatica».

Il suo libro potrebbe costarle la carriera. Tornerebbe indietro?

«Nessun passo indietro. Se metterò a rischio la carriera l'avrò fatto per una giusta causa, la libertà di espressione».