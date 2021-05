Gli islamisti vogliono decapitare Souad Sbai. FdI: "Subito la scorta"

Mettere subito sotto scorta Souad Sbai per tutelare la sua vita. È quanto chiede Fratelli d'Italia in difesa della giornalista che da tempo denuncia il proselitismo islamista in Europa e in Italia. L'ex parlamentare del Popolo della libertà di origini marocchine è in prima linea nella lotta all'estremismo islamico e di recente è stata già vittima di pericolose minacce da parte di esponenti del radicalismo islamico. Nello specifico Bush, un Imam detenuto ad Alessandria, avrebbe esortato i suoi seguaci alla decapitazione della donna.

Per questo il partito di Giorgia Meloni chiede che vengano attivate immediatamente " misure di protezione e sicurezza nei confronti di Souad Sbai e del giudice che ha emesso la condanna nei confronti di Bouchta El Allam, detenuto marocchino e imam nel carcere di 'San Michele' ad Alessandria ". Lo chiede esplicitamente Fratelli d'Italia al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, attraverso un'interrogazione depositata in Senato. Bouchta El Allam - intercettato in carcere - nei suoi sermoni avrebbe invitato i suoi seguaci alla Jihad, al compimento di atti terroristici contro il Vaticano, Israele e le autorità italiane.

Il pericolo è stato ritenuto talmente concreto e attuale che le autorità hanno disposto un'ulteriore misura cautelare nei confronti di El Allam. La denuncia del fatto è arrivata direttamente da Giovanbattista Fazzolari, primo firmatario dell'interrogazione. Il senatore di Fratelli d'Italia pretende che la titolare del Viminale " proceda immediatamente con l'attivazione di quei meccanismi di protezione che in altre occasioni sono stati concessi a seguito di minacce generiche e meno circostanziate di quelle rivolte verso Souad Sbai ". Si tratta di una richiesta sollevata già da tempo da Fratelli d'Italia, che continua a chiedere di porre la massima attenzione al proselitismo islamista all'interno delle carceri: " Questa è l'ennesima prova di quanto il pericolo sia attuale e di quanto sia urgente che la politica se ne faccia carico, per estirparlo alla radice e per evitare rischi alla sicurezza dell'Italia ".