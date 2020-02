Italia Viva abbandona il Pd anche in Europa. Aderisce al gruppo di Macron

Italia Viva abbandona il Partito democratico anche in Europa. La formazione guidata da Renzi aderisce al gruppo Renew Europe al Parlamento Europeo. La notizia è stata data da Nicola Danti, europarlamentare subentrato al posto del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a inizio settembre del 2019. Poche settimane dopo l'ex premier aveva deciso di fondare Italia Viva.

Renew Europe è nato a inizio luglio dello scorso anno in seguito all’adesione al gruppo del partito La République En Marche, guidato dal Presidente francese Emmanuel Macron.

Sulla sua pagina Facebook, Danti ha spiegato questa scelta “ che risponde al bisogno crescente di dare nuovo slancio alle politiche e all’integrazione dell’Unione europea ” e aggiunge che è coerente con l’idea di partito proposto in questi mesi in Italia: “ moderno, liberale, inclusivo, riformista ed europeista ”. L’europarlamentare ha sottolineato l’importanza di offrire una risposta concreta davanti ai continui fenomeni di euroscetticismo, populismo e sovranismo, che minano il progetto dei padri fondatori. In sostanza, secondo Danti occorre un’Europa federale formata da istituzioni autorevoli e soprattutto in grado di “ riconquistare i tanti cittadini delusi da troppo immobilismo e dai conservatorismi europei incarnati dalle famiglie politiche tradizionali ”.

Danti è infatti convinto che ci sia bisogno di una nuova energia al progetto europeo. Per realizzare questo obiettivo, Italia Viva ha deciso di entrare a far parte di Renew Europe “ uno spazio liberale, progressista e riformista, fatto di nuove esperienze politiche come quella della La Republique En Marche di Macron ”. L’europarlamentare ha ribadito l’impegno politico dei renziani, precisando che in Europa sarà ancora più deciso insieme a Renew Europe.