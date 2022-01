Italiano ucciso in Olanda: "Arrestato nordafricano"

Svolta nel giallo dell'ingegnere informatico originario di Allumiere (Roma), Paolo Moroni (nella foto), 42 anni, trovato morto giorni fa ad Amsterdam dove lavorava da alcuni anni. Ieri sera il clamoroso annuncio da parte del legale della famiglia della vittima: «Ci è stato comunicato poco fa che è stato fermato il presunto assassino. Si tratta di un nordafricano, al momento non abbiamo altri dettagli», ha dichiarato all'Adnkronos l'avvocato Bruno Forestieri.

Trovano così conferma i sospetti avanzati già nei giorni scorsi dallo stesso legale che aveva infatti detto: «Siamo siamo vicini all'individuazione del responsabile di quello che con ogni probabilità è un omicidio». Le indagini della polizia olandese sono ora andate proprio in questa direzione, e quella che sembrava solo un'ipotesi si sta rivelando una certezza. «Era tranquillo - avevano commentato ieri con gli investigatori il fratello e la sorella di Moroni -. L'ultima telefonata risale a domenica. Nella chiacchierata avevamo parlato delle foto fatte la scorsa estate e Paolo non aveva lasciato trapelare alcun segnale di preoccupazione». Moroni era tornato ad Amsterdam, dove lavorava regolarmente da anni, da una decina di giorni dopo aver passato un periodo di smart working nel suo paese natale, Allumiere, in provincia di Roma. Il possibile movente del delitto? «Al momento la polizia olandese è molto chiusa - sottolinea il legale -. Questo ci fa supporre che siano vicini ad individuare il responsabile. Le principali notizie ci arrivano dall'unità di crisi della Farnesina e dai carabinieri di Civitavecchia».

«L'autopsia dovrebbe essere eseguita tra domani e mercoledì - spiega il legale - e insieme a un collega olandese speriamo di riuscire a ottenere l'autorizzazione per far presenziare all'esame autoptico anche un nostro medico legale». Si parla di una morte avvenuta a seguito di un «accoltellamento».

Martedì, intanto, alcuni familiari di Paolo Moroni, raggiungeranno l'Olanda. «Paolo era stato qui fino all'8 gennaio quando era poi ripartito per Amsterdam, dove lavorava, era un grande lavoratore - ricorda l'avvocato Forestieri - un ragazzo sereno, nessuno poteva immaginare una fine così tragica. La sua famiglia lo aveva sentito per l'ultima volta martedì scorso».

In serata si è fatta strada una possibile pista «passionale», avvalorata - sembrerebbe - dalla presenza di un «video».