"A Bologna ius soli per statuto". Esposto Fdi: "La cittadinanza non si regala"

"Le modifiche allo statuto comunale volute dal sindaco Matteo Lepore non rappresentano soltanto un’operazione ideologica e strumentale ma contengono anche violazioni di carattere normativo, per questo abbiamo deciso di presentare un esposto al prefetto di Bologna" . Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Francesco Sassone promette battaglia sulla decisione del primo cittadino bolognese di inserire nella "carta costituzionale" della città la "cittadinanza onoraria per tutti i minori stranieri residenti, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero" che abbiano "completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale" .

L’obiettivo, si legge nel testo della delibera approvata con un voto ad oltranza nella serata di lunedì, è quello di conferire a questi ragazzi una "speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone" . Fdi e Lega, però, non ci stanno. "Si tratta di una operazione puramente ideologica e propagandistica: la cittadinanza italiana è riconosciuta mediante una legge" , tuona il consigliere del partito di Giorgia Meloni. "È molto grave – va avanti – che sia stata inserita nello statuto del comune una regola del genere senza un consenso generale" .

Ma i problemi, secondo il rappresentante dell’opposizione, sono anche di ordine giuridico. Ed è il motivo per cui la questione è finita all’attenzione del prefetto, Attilio Visconti. "Innanzitutto, - spiega Sassone – il comune ha già un regolamento che conferisce la cittadinanza onoraria, ma la cosa più grave è che viene introdotto un principio che non esiste nell’ordinamento italiano vincolando anche chi verrà dopo a dover perseguire questo tipo di attività" . Dall’opposizione sottolineano anche come per gli 11mila ragazzi che riceveranno la cittadinanza onoraria non cambierà nulla e cioè che il provvedimento di Lepore non avrà alcun effetto concreto.

"È un pezzo di carta che viene dato e, cosa più grave, non viene richiesto dai destinatari. – sottolinea il consigliere di Fratelli d’Italia – La cittadinanza per noi è una cosa seria, non si può regalare: è il punto di arrivo di un percorso, di una condivisione" . "E poi – aggiunge - la legge che c’è oggi è tra quelle che a livello europeo ha meno vincoli" . Troppo basso, per Sassone, anche il numero di anni scolastici considerato necessario per diventare "bolognesi": "In Italia l’obbligo scolastico è decennale ma per Lepore bastano cinque anni per diventare cittadini" .