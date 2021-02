Il pressing "rosso" su Draghi "Cittadinanza agli immigrati"

Torna in auge il tema dello Ius soli, ed a farsene portavoce dinanzi all'ormai prossimo premier Mario Draghi è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Dopo il confronto con l'ex governatore della Bce, quest'ultimo si è detto fiducioso: "C'è disponibilità al confronto e al coinvolgimento delle parti sociali" . Nessuna risposta ma apertura al dialogo, ha spiegato l'ex leader della Fiom: "Ci auguriamo nei prossimi giorni di strutturare un sistema di confronto sulle riforme del lavoro del fisco, delle pensioni, della Pa e del rilancio degli investimenti. Siamo pronti al confronto e il mondo del lavoro deve essere protagonista del cambiamento" .

Non solo lavoro sul tavolo di Draghi, ma il tanto caro tema dello Ius Soli e della cittadinanza per i figli dei migranti che vivono nel nostro Paese. "Quando si parla di dare un futuro ai giovani e se si vuole costruire un clima di coesione allora bisogna dire che i giovani sono anche figli di migranti e se si vuole creare un clima di coesione diverso serve che chi nasce qui o ha studiato qui abbia gli stessi diritti di cittadinanza di tutti gli altri" , spiega Landini, come riportato da AdnKronos. "Se quindi oggi la coesione è un obiettivo, è l'occasione di metterla in pratica concretamente per affrontare la situazione difficile che abbiamo di fronte" . La soluzione, per il segretario della Cgil è aprirsi allo Ius Soli: "Dobbiamo investire nei ragazzi e nelle ragazze di questo Paese, anche in quel milione di ragazzi di origine straniera che attende di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana" . Stando a quanto riportato da Agi, Draghi non avrebbe risposto alle parole di Landini. "Chiediamo lo ius soli, che è il primo passo per una vera integrazione e inclusione" .

L'ex leader della Fiom non è l'unico ad aver portato sul tavolo di Draghi il problema cittadinanza per steranieri. Anche il Pd, nel programma presentato all'ex vicepresidente e membro del Management Committee Worldwide della Goldman Sachs, ha portato la questione tra i punti principali. Come riferisce Open, i dem sono stati espliciti. "Questa pandemia ha dimostrato la fragilità della nostra società e ribadito il concetto che solo tutti insieme possiamo uscirne. Servono quindi politiche di integrazione e di coesione come pilastro fondamentale di un'idea di sicurezza giusta, che veda tutti partecipi. Qualsiasi provvedimento che invece individua nell'altro il nemico da colpire o isolare, rappresenta l'opposto della sicurezza ed è foriero di divisioni che mai sono giuste ed utili in un Paese civile, ancor meno in una fase tanto delicata" .

Il Pd spinge quindi per il superamento della legge Bossi-Fini e sull'approvazione in via definitiva dello Ius Culturae. Non solo, dato che il partito di Zinga chiede anche lo sviluppo di un modello di accoglienza più strutturato e non limitato ai soli servizi essenziali, che possa comprendere "adeguata formazione linguistica e inserimento professionale" , e la "istituzione di un'Agenzia, sul modello tedesco, che coordini le politiche sull'immigrazione, comprese quelle all'accoglienza, ancora oggi ripartite fra diversi ministeri" .

Sui social network Giorgia Meloni ha accolto con incredulità la notizia della richiesta effettuata da Landini durante il colloquio con Draghi: "È normale che mentre rischiamo milioni di disoccupati il 'sindacato dei lavoratori' si occupi di chiedere al nuovo Governo la cittadinanza automatica agli immigrati?" , ha twittato la leader di Fratelli d'Italia.