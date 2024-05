Khan, sindaco per la terza volta. Il sonoro tonfo dei conservatori

Londra - In Inghilterra e Galles vincono tutti, tranne il governo. Nelle ultime elezioni amministrative del Regno Unito i grandi sconfitti sono stati, come ampiamente previsto, i Conservatori che tornano a casa con la coda tra la gambe e una perdita netta di 396 seggi. A beneficiare della loro bruciante sconfitta sono sicuramente i laburisti che guadagnano 231 seggi e iniziano a riappropriarsi del «muro rosso» conquistato alle elezioni precedenti dagli uomini di Boris Johnson. Buone anche le performance dei LiberalDemocratici con 97 seggi in più e dei Verdi con 64 nuovi seggi. Nella corsa per i sindaci il Labour si assicura le vittorie maggiori vincendo a Londra, Manchester, Liverpool, West Yorkshire e South Yorkshire. Il sindaco di Londra Sadiq Khan si avvia ora quindi verso il suo terzo mandato con una maggioranza significativa del 61% contro il 15% della sua avversaria, la Conservatrice Susan Hall.

Khan ha ottenuto la maggioranza in nove dei quattordici collegi elettorali, appena il 40% invece l'affluenza dei votanti, un punto e mezzo percentuale al di sotto di quella delle elezioni precedenti. Alla Hall non è bastata per vincere la promessa di eliminare la tassa sul traffico per le aree fuori città, mentre sembra aver fatto centro l'offerta di Khan di congelare per un anno i costi dei servizi dei trasporti pubblici e i quattro anni di mensa gratuita per i bambini delle scuole primarie dai sette agli undici anni. Al trionfo di Khan sicuramente hanno contribuito gli elettori dei Verdi e dei LibDem mentre quelli di Reform Uk hanno appoggiato la Hall. Khan è ora il sindaco più longevo della capitale in carica dal 2016 fino al prossimo 2028. Il primo cittadino di Londra non esclude inoltre di potersi ripresentare anche per un quarto mandato dato che ha dichiarato in passato di volersi battere per questo incarico fino a quando i cittadini lo vorranno. E si aggiudica il terzo mandato nella città di Manchester anche il laburista Andy Burnham con i due terzi dei voti.

«Non vedo l'ora di tornare al lavoro, non vi deluderò» ha dichiarato subito dopo l'annuncio dei risultati finali.