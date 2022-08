Kiev festeggia l'indipendenza: "Rischio attacchi anche sui civili"

Oggi è l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dalla morente Unione Sovietica, avvenuta il 24 agosto 1991. Un giorno di festa funestato dalla guerra in corso e dalla preoccupazione che Mosca approfitti per mettere in atto un attacco particolarmente plateale. Un allarme che viene rilanciato dalla stessa intelligence di Kiev, che parla, con il portavoce Andrii Yusov, di «una crescente minaccia di attacchi missilistici e altre provocazioni, sia all'interno del paese che all'esterno». I russi secondo Yusov «sono pazzi per date e simboli, quindi sarebbe abbastanza logico stare in guardia ed essere preparati al fatto che anche nel Giorno dell'Indipendenza potrebbero avvenire attacchi. L'Ucraina è pronta per questo. L'allarme di raid aerei è un segnale serio, che tutti dovrebbero tenere in considerazione. Bisogna stare particolarmente attenti».

Il presidente Volodymyr Zelensky fa riferimento all'allarme proveniente dall'intelligence di una nazione partner di Kiev. Forse gli Stati Uniti, che ieri tramite l'ambasciata a Kiev hanno lanciato un'allerta sicurezza avvertendo i connazionali della possibilità di nuovi attacchi russi e invitandoli a «lasciare l'Ucraina». Zelensky ha comunque promesso una «risposta potente» a eventuali attacchi russi.

Intanto molti civili hanno ieri lasciato Kiev nel timore di un attacco russo: lo ha riferito il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Alex Rodnyansky, parlando a Bbc Radio4. Rodnyansky ha spiegato che c'è «una certa preoccupazione» che un attacco possa colpire i centri decisionali della capitale. «C'è il rischio che la Russia decida di colpire per compensare la propria incapacità di avere successo sul campo di battaglia e tutti i fallimenti che hanno accumulato negli ultimi sei mesi». Il ministero della Difesa ucraino ha consigliato agli ucraini di fare particolare attenzione nel giorno dell'indipendenza. Il timore è che i russi possano attaccare in particolare edifici civili, come è accaduto ieri a Dnipro, dove il sindaco Borys Filatov ha parlato di esplosioni e di missili che hanno centrato delle case. «State al coperto, ci sono missili caduti su alcune case», ha scritto il sindaco. Un avvertimento che vale in particolare oggi ovunque in Ucraina.