Lady Bezos, Katy Perry e le turiste stellari. Un successo il volo nello spazio al femminile

Ascolta ora 00:00 00:00

L'idea le deve essere venuta sul set dei Fantastici Quattro. Lei, Lauren Sánchez, interpretava il ruolo di una reporter. Ma chissà quanto avrebbe voluto trovarsi nei panni di Jessica Alba, la donna invisibile strizzata in quella splendida tutina blu. Sai quel desiderio che resta lì, appeso, ma che non ti molla, tipo tarlo? Detto fatto. Rieccola la tutina blu. Altrettanto sexy ma in versione spaziale. Lauren Sanchez, la futura moglie di Jeff Bezos, l'ha personalmente disegnata e si è levata lo sfizio: l'ha indossata sotto i riflettori di tutto il mondo assieme a un equipaggio di altre cinque vip a bordo del New Shepard, il veicolo spaziale suborbitale di Blue Origin partito dal Texas. Fianchi ben in evidenza, zip super provocante sul decolletée, cintura in vita e sfumature che enfatizzano le forme. Lady Bezos si è fatta aiutare da due stilisti, Fernando Garcia e Laura Kim, i co-fondatori della griffe Monse che sono direttori creativi di Oscar de la Renta e che hanno disegnato l'abito da lei indossato l'anno scorso sul tappeto rosso del gala del Met. «Abbiamo avuto un incontro perfino sul tipo di biancheria che Lauren avrebbe indossato sotto la tuta...Skims naturalmente» ha detto Fernando al New York Times, riferendosi al brand di intimo modellante disegnato da Kim Kardashian, realizzato in tessuti ultra-morbidi ed elastici senza gancetti. Certo, la Kardashian aveva pensato alla linea «elimina-rotolini» per gli abiti da sera e per le scollature più audaci. Ma perché non usarla anche nello spazio? Con Lauren saliranno sul Blue Shepard, per un volo di 11 minuti in condizioni di microgravità, anche la popstar Katy Perry, la giornalista della Cbs Gayle King, la scienziata Aisha Brown, Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili e ricercatrice in bioastronautica, e Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e attivista. «Abbiamo reinventato il vestito degli astronauti: di solito sono fatti per uomini e poi adattati alle donne - ha detto Lauren - Le nostre sono eleganti, ma con un po' di pepe». Altro che un po' di pepe. La squadra delle astronaute (che si è fatta fotografare con i Camperos bianchi ai piedi) ha già solleticato l'immaginario dei colleghi, abituati ai tutoni da omini Michelin, stile Nuvenia-pocket-sicura-e-vai.

La Sanchez del resto si è sempre vestita in modo particolare e spesso si fa notare per le scollature procaci: durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump la futura consorte del capo di Amazon fece discutere quando si levò il cappotto nella Rotonda del Capitol rivelando il reggiseno in bella mostra.

Detto questo, se si è improvvisata stilista, non si può dire che (in un certo senso) non abbia familiarità con il mondo spaziale.

Nel 2016, dopo aver ottenuto a 40 anni la licenza da pilota, ha fondato la Black Ops Aviation, prima società di produzione cinematografica aerea a conduzione femminile degli Stati Uniti. Nel 2024 ha anche debuttato nell'editoria pubblicando il romanzo per bambini The Fly Who Flew to Space, che racconta la storia di una mosca incastrata nella cabina di pilotaggio di un razzo spaziale.