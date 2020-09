L'affondo di Berlusconi: "Conte si dimetta a prescindere dal voto"

"Questo governo e il suo presidente del Consiglio dovrebbero dimettersi a prescindere dal risultato delle elezioni elettorali" . Il siluro nei confronti della maggioranza giallorossa arriva da Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente come ospite ad Agorà Estate, su Rai Tre.

Il fondatore e capo politico di Forza Italia va così all’attacco di Pd, M5s e del premier Giuseppe Conte, perché – spiega – "questo esecutivo non rappresenta il volere della maggioranza degli italiani" . Per cui, prosegue il Cavaliere, il governo dovrebbe fare un passo indietro indipendentemente da come finirà la contesa elettorale del 20 e 21 settembre: si andrà al voto in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, e la coalizione di centrodestra punta a fare bottino pieno per dare la spallata (forse decisiva) all’esperienza di governo giallorossa.

Secondo Berlusconi, peraltro, le Regionali andranno a confermare "indubbiamente", dice, che il centrodestra rappresenta la maggioranza della popolazione italiana: "Speriamo che le elezioni regionali possano essere un passo avanti in questa direzione" , aggiunge l’ex tre volte inquilino di Palazzo Chigi.

L’affondo del Cav nei confronti del sedicente avvocato del popolo e dell’esecutivo M5s-Pd non si esaurisce così: nella chiacchierata con il conduttore della trasmissione della terza rete Rai, infatti, Berlusconi parla di "fallimento" del Conte bis", incapace di guidare il Paese in quesi mesi burrascosi causa Covid-19. Queste le sue parole: "Il fallimento del governo Conte, del resto, è sotto gli occhi di tutti noi. Di fronte all'emergenza economica conseguente alla pandemia, non ha saputo adottare nessuna adeguata strategia di intervento per sostenere le imprese, il lavoro e i consumi. Non solo la crisi sta deprimendo in modo grave il comparto produttivo, ma non si vede traccia di una strategia per superare l'emergenza" . Per questo, appunto, invoca le dimissioni della compagine di governo.

Quindi, il leader degli azzurri commenta anche il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari – legge fortissimamente voluta dal Movimento 5 Stelle – dicendosi ancora perplesso e non certo di cosa optare tra il "Sì" e il "No": "Personalmente sono molto perplesso. Si tratta di un taglio che non si inquadra in una riforma complessiva delle istituzioni e che avrà come probabile effetto una riduzione degli spazi di democrazia con regioni che non potranno essere rappresentati in Parlamento con parlamentari delle liste di minoranza" . Per queste ragioni Berlusconi spiega di essere in fase di riflessione; ciò detto, il numero uno di FI conferma la libertà di coscienza e voto ai propri parlamentari ed elettori.