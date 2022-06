L'amarezza del centrodestra. FI: "Sconfitta annunciata", FdI: "Con gli alleati..."

Dopo la grande vittoria del primo turno, per il centrodestra è arrivata una sconfitta netta ai ballottaggi delle elezioni comunali. I principali Comuni al voto sono passati al centrosinistra e non mancano le riflessioni all’interno della coalizione. Molti errori sono stati fatti, dalla scelta di alcuni candidati alla divisione in alcune realtà. Netta l’analisi di Licia Ronzulli: “Quando il centrodestra è diviso, come a Catanzaro, Parma e Verona, l'elettorato lo punisce. Non abbiamo dato grande prova di unità e in questi casi l'elettorato non va a votare”.

L’esponente di Forza Italia ha messo in risalto il problema astensionismo, con sindaci eletti con un’affluenza pari al 40%, ma non solo. La Ronzulli ha acceso i riflettori sulla débâcle di Verona, un risultato che non era inaspettato: “Quando Sboarina ha rifiutato l'apparentamento si è capito cosa sarebbe successo, si è rinunciato al 24% dei consensi, non abbiamo dato uno spettacolo di serietà e unità”, la sua analisi a Sky Tg24.

Grande amarezza e rabbia in casa Forza Italia per la sconfitta di Verona. Il “no” di Sboarina a Tosi ha tracciato un solco, non mancano le accuse alla Meloni di aver favorito il successo di Damiano Tommasi. “Me l'aspettavo questa sconfitta. Non aver fatto l'apparentamento tra Sboarina e Tosi è stato un errore madornale, perchè si poteva ricostituire il centrodestra e vincere. E invece abbiamo lasciato aperta la strada a Tommasi...” , le parole di Michele Zuin, coordinatore regionale di Fi in Veneto, ai microfoni di Adnkronos.

Forte degli ottimi numeri ottenuti al primo turno, Fratelli d’Italia ha atteso con serenità i risultati dei ballottaggi. Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di FdI, ha tenuto a precisare: “Purtroppo, a volte, i risultati degli alleati sono stati meno brillanti di quel che speravamo... Nonostante tutto, Fdi non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai candidati proposti dal centrodestra, sia al primo che al secondo turno, senza fare mai polemiche che potessero danneggiare la corsa del centrodestra” .