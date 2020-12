Lamorgese negativa al test Covid: torna al lavoro da domani

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese non sarebbe mai stata positiva al Covid, così ha comunicato in via ufficiale il Viminale in una nota diffusa rapidamente con lo scopo di consentire alla stessa di riprendere le proprie attività istituzionali al più presto, verosimilmente a partire dalla giornata di domani, sabato 12 dicembre. La notizia della positività del ministro all'esame del tampone naso-faringeo, appresa tra l'altro dalla lettura di un articolo a riguardo pubblicato da un giornale online, aveva di fatto sospeso il Consiglio dei ministri in corso di svolgimento a Palazzo Chigi per discutere la bozza del cosiddetto Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Lamorgese, abituata a sottoporsi periodicamente (in genere ogni 10 giorni) a dei controlli ad hoc, aveva peraltro effettuato il test nella stessa mattinata del giorno di svolgimento del Csm (ovvero lo scorso lunedì 7 dicembre), proprio all'interno degli uffici del dicastero di sua competenza.

Una situazione che aveva allora scatenato il caos mentre si svolgeva il Consiglio dei ministri con ordine del giorno la "Definizione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", tanto da portare altri dei presenti a prendere delle precauzioni a riguardo. L'ex capo politico grillino Luigi Di Maio, così come il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, seduti entrambi accanto a Luciana Lamorgese, avevano optato per l'autoisolamento preventivo a scopo precauzionale, scegliendo di proseguire i lavori tramite videoconferenza. Anche il resto dei partecipanti all'incontro, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, erano stati sottoposti ad esami specifici per scongiurare l'ipotesi della diffusione del contagio. Come da protocollo sanitario, inoltre, gli ambienti erano stati interamente sanificati.