A Lampedusa altri 300 sbarchi. Incidente in un trasferimento: muoiono gli autisti del pullman

Molo stracolmo di migranti che devono lasciare Lampedusa, hotspot pieno, con quasi 4mila persone, e ancora sbarchi. La situazione precaria dei giorni scorsi, causata dall'arrivo nell'isola di un numero spaventoso di migranti tutti in una volta, tanto che l'hotspot è arrivato a contenere 7mila ospiti, lascia ancora strascichi in un'isola dove tutti sono fortemente provati: dalle forze dell'ordine, che hanno effettuato turni estenuanti, agli abitanti, irritati per l'assenza dell'Ue, ma pronti ad aiutare i tanti migranti sparsi in paese alla ricerca di cibo e svago, e infine gli stessi migranti, che volevano lasciare Lampedusa per proseguire il proprio viaggio. Sulla crisi è intervenuto il ministro dell'Interno Piantedosi: «A Lampedusa la situazione è stata ed è abbastanza complicata, ma c'è stata una tenuta e ringrazio il personale che lavora a Lampedusa, le forze dell'ordine, la Croce Rossa».

Anche ieri intanto, nella sola mattinata, sono arrivate oltre 300 persone e, nell'arco di tutta la giornata, sono stati previsti 2.500 trasferimenti. È proprio durante un trasferimento, iniziato alle 10 di giovedì da Porto Empedocle per il Piemonte, che si è verificato un incidente stradale costato la vita ai due conducenti, entrambi originari di Favara.

Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, di 32, sono morti alle 2.25 di ieri quando il loro pullman, sulla A1, a Fiano Romano, è andato a impattare contro un tir che lo precedeva. Del pullman manca la parte frontale. Chi era alla guida è morto sul colpo e l'altro autista, che come da regolamento riposava, è stato sbalzato dall'abitacolo e, anche per lui, non c'è stato nulla da fare.

Tra i migranti, 25 sono stati soccorsi e condotti in ospedale. Due sono gravi, ma nessuno è in pericolo di vita. Non si sa ancora cosa abbia causato l'incidente, ma dai primi accertamenti è emerso che il pullman è partito in orario e i conducenti hanno rispettato il riposo, anche se questo non esclude il fatto che chi era alla guida potesse essere stanco. Daniel lavorava solo da poco con la Patti Tour, azienda che si sta occupando dei trasferimenti dei migranti, e per lui era uno dei primi viaggi.

Intanto Lampedusa ha ricevuto la visita di una delegazione della Commissione europea: «L'Italia ha il nostro pieno supporto politico» e «stiamo lavorando con Roma dal punto di visto finanziario e operativo» - ha detto la portavoce Anitta Hipper -. L'Italia resta in attesa di vedere quali fatti seguiranno alle parole e a una riunione sul Meccanismo volontario di solidarietà (Vsm). Il sindaco Filippo Mannino andrà a New York dove si riuniranno i leader mondiali per la revisione intermedia dell'Agenda 2030. A loro illustrerà quanto accaduto a Lampedusa.