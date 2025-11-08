Landini sfascia Italia: sciopero il 12 dicembre. Ironia Meloni sul venerdì

Arriva il week end "lungo", post Immacolata, per Maurizio Landini. Il capo della Cgil blocca l'Italia con lo sciopero generale sulla manovra, indetto per venerdì 12 dicembre. Record su record. Da settembre è il 66esimo sciopero che si svolge in Italia. Nel 2024 sono stati 1.603 gli scioperi proclamati, 981 dei quali poi revocati, per un totale di 622 mobilitazioni. Mediamente 51 al mese, o una e mezza al giorno se preferite, almeno stando ai numeri diffusi dal Garante degli scioperi. Praticamente, ogni giorno i sindacati bloccano il Paese. E colpisce che questi numeri (quelli degli scioperi) siano schizzati dal 2022. In pratica da quando al governo c'è Giorgia Meloni. Nella maggior parte c'è la manina della Cgil. Stavolta l'Italia si fermerà a ridosso del Natale: un danno per negozi, bar e ristoranti. Un inferno per i lavoratori. L'annuncio del sciopero era scontato. Ieri, da Firenze, Landini non ha tradito le attese: "Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia. Dimostriamo che la maggioranza del Paese vuol essere ascoltata. Ci rivolgiamo a tutte le persone perché il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d'Italia e vogliamo dimostrare che c'è la maggioranza di questo Paese, quella che tiene in piedi il Paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile". Meloni, con i numeri appena citati, è ormai abituata alla scioperite. La premier replica con ironia: "Nuovo sciopero generale della Cgil contro il governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?" scrive Meloni su X. Salvini rilancia: "La Cgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì... Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo e organizzare lo sciopero in un altro giorno della settimana".

Il segretario della Cgil reagisce all'ironia di Meloni e Salvini: "Queste due persone non sanno di cosa parlano, dovrebbero avere rispetto perché quando una persona sciopera rinuncia al proprio stipendio. Non è gratis, queste persone dovrebbero avere rispetto e dovrebbero ascoltare, perché quelli che scioperano sono quelli che pagano le tasse e pagano anche il loro stipendio". Nell'euforia, per l'ennesima giornata di caos, Landini rimette al centro anche la patrimoniale: "Abbiamo avanzato una proposta, un contributo di solidarietà che riguarda l'1% dei cittadini italiani. Stiamo parlando di 500mila persone che sono ricche: stiamo dicendo che, per chi ha una ricchezza superiore ai 2 milioni di euro, basterebbe un loro contributo al fisco di un 1% per poter avere 26 miliardi".

Nel fronte di sinistra però non mancano spaccature. I Cobas non aderiscono allo sciopero generale di Landini e lo invitano a "revocare gli scioperi già convocati e confluire in un'unica data intermedia tra quelle già indette per costruire lo sciopero generale contro la finanziaria del governo Meloni". La data suggerita per lo sciopero unitario sarebbe il 28 novembre. Anche Enzo Maraio del Psi si smarca: "L'ennesimo sciopero, immaginato da Landini, non è la soluzione. Serve la sinistra della visione e dell'alternativa. La sinistra deve tornare, con più determinazione, a indicare un percorso" commenta Maraio. Contro Landini piovono critiche e battute dal centrodestra. Mariastella Gelmini (Noi Moderati) sottolinea: "Comprendo la retorica di Landini, che con uno sciopero del tutto immotivato crea ad arte nuovi disagi per i cittadini e rischia di paralizzare il Paese, ma questa è una manovra responsabile, che consente all'Italia di tenere i conti in ordine e finalmente di non essere più il malato d'Europa".

Ironia anche da Galeazzo Bignami, capogruppo Fdi alla Camera: "Molto strano che sia un venerdì, chissà perché hanno scelto quel giorno. Forse un'idea io la ho". Landini non si cura. E già pensa alla sua giornata di gloria sulla pelle degli italiani.