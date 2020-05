L'annuncio di Conte: "In estate si potrà andare in vacanza e al mare"

Per gli italiani arrivano buone notizie: l'estate non sarà in quarantena e si potrà andare in vacanza, cogliendo magari le ferie lavorative per rilassarsi dopo settimane di difficoltà, sacrifici e stress notevoli. L'annuncio è arrivato direttamente da Giuseppe Conte: " Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città ". E sarebbe bello che si trascorressero questi attimi di libertà in Italia, " anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele ". Al momento si resta comunque in attesa dell'evoluzione del quadro epidemiologico " per fornire indicazioni precise su date e programmazione ".

Saranno fondamentali tutti gli strumenti innovativi del caso per evitare che si ritorni nuovamente alle condizioni della fase 1. Pertanto si sta continuando a lavorare da una parte per rafforzare le attività di monitoraggio, contact tracing e tele-assistenza, dall'altra per potenziare gli ospedali, le terapie intensive e la medicina del territorio. " Aspettiamo di vedere il funzionamento dell’app, ma invito a considerare che potremmo essere tra i primi al mondo ad avere sviluppato un sistema pubblico con tutte le garanzie ", ha affermato il presidente del Consiglio. E poi c'è il nodo scuola: il rientro dovrà essere gestito in modo " unitario su tutto il territorio nazionale ". Perciò si sta studiando con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina una serie di diverse soluzioni " così che a tutti i nostri studenti venga assicurato il rientro in classe a settembre in condizioni di sicurezza ".

La ripartenza e le Regioni

Dal 18 maggio, e non più dall'1 giugno, riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri? Il premier ha fatto sapere che si stanno raccogliendo i dati dell'ultimo monitoraggio, avviando una nuova discussione con gli esperti per definire regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti: " Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni ". E ha sottolineato quanto sia importante procedere esclusivamente sulla base di monitoraggi puntuali, " perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi ". Proprio con le Regioni non sono mancati dissidi in questi giorni. La richiesta dei governatori del centrodestra, esplicitata mediante una lettera, è chiara: avere maggiore autonomia decisionale nel corso della fase 2. " Con le linee guida che ci permetteranno un controllo della curva epidemiologica, potremo permetterci anche differenziazioni geografiche. Questo non significa procedere in ordine sparso e affidarci a iniziative avventate ", ha annunciato il capo del governo giallorosso.