Petrocelli, quell'anti-casta grillino che ora non molla la poltrona

La parola "poltrona" è stata usata con accezione dispregiativa dal Movimento 5 Stelle, che nel corso della sua vecchia esperienza all'opposizione chiedeva spesso dimissioni a destra e a manca e accusava gli avversari politici di non voler mollare la cosiddetta "cadrega". E vai poi con il solito copione: la "casta" che si protegge, i politici tutti uguali. Di tempo ne è passato e il M5S continua a compiere continuamente giravolte rispetto ai suoi pilastri storici. Non si esenta dalle piroette anche Vito Petrocelli, determinato (ex) esponente anti-casta che oggi però non vuole lasciare la propria poltrona.

Petrocelli si incolla alla poltrona

Il senatore grillino è finito nella bufera per non aver votato la risoluzione di maggioranza che prevede l'invio di armi all'Ucraina. Nelle scorse ore ci è andato giù pesante: ha chiesto al Movimento di uscire " da questo governo interventista, che vuole fare dell'Italia un Paese co-belligerante ". E si è detto pronto " a non votare più la fiducia al governo su qualunque provvedimento ". Una mossa che potrebbe costargli l'espulsione dal Movimento. Eppure si incolla alla poltrona.

Petrocelli è il presidente della commissione Esteri del Senato. Un ruolo delicatissimo, soprattutto se si considerano le sue posizioni in merito al conflitto militare in corso tra Ucraina e Russia. Forza Italia e Italia Viva su tutti hanno chiesto le dimissioni: le sue idee sono legittime ma incompatibili con la carica che riveste, è l'accusa che viene mossa. Tuttavia la strada di un passo indietro, almeno per il momento, non viene presa in considerazione. " Non intendo lasciare ", ha detto a chiare lettere.

L'ex anti-casta

Tommaso Labate sul Corriere della Sera ricorda qualche vecchia esternazione tipicamente anti-casta di Petrocelli. Basta davvero poco: andare sul suo profilo Twitter, spulciare un po' e ritrovare diverse uscite che non fanno di certo rima con l'atteggiamento che sta adottando in questo momento. Ad esempio il 18 marzo 2015, con tanto di #Lupi, scriveva senza giri di parole: " Avvinghiato alla poltrona, manco fosse una preda ".

#Lupi avvinghiato alla poltrona, manco fosse una preda. — Vito Petrocelli (@vitopetrocelli) March 18, 2015

Sono svariati gli esempi. Il 16 marzo 2017 lo stesso Petrocelli, chiedendo il ritorno immediato alle urne, aveva postato una foto che ritraeva Luca Lotti e Augusto Minzolini: " Sopra la poltrona la casta campa. Sotto l'urna la casta crepa ". Il tutto condito con gli immancabili #CastaSalvaCasta e #ElezioniSubito.