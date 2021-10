L'assassino dello chef: "Era l'amante di mia moglie"

Era morto, trafitto da diverse coltellate, quando la figlia, l'altroieri mattina l'ha trovato in una pozza di sangue davanti al suo ristorante «Sabor'e mari» a Teulada Porto Budello, nel sud della Sardegna.

Lo chef Alessio Madeddu (nella foto), 51 anni, era agli arresti domiciliari nell'abitazione accanto al suo locale, quando è stato affrontato e ucciso dal marito della donna, una sua dipendente stagionale, con la quale aveva una relazione da qualche tempo. Angelo Brancasi, 43 anni, incensurato e padre di due figli, panettiere della vicina Sant'Anna Arresi, è in carcere da ieri notte, dopo aver confessato l'omicidio d'impeto. Pentito del gesto, il marito tradito ha ammesso davanti alla pm di essersi presentato da Madeddu per avere un chiarimento: si era portato appresso un coltello, che non è stato ancora trovato, col quale poi ha colpito lo chef divenuto noto per la sua partecipazione alla trasmissione tv «4 Ristoranti» e per il format «Ashcoppio» di ricette di cucina in sardo al ritmo di rock sull'emittente «Eja tv». Al momento a Brancasi non è stata contestata la premeditazione. Sul posto è stata trovata anche un'accetta, usata probabilmente dallo chef per difendersi. Ma saranno gli ulteriori accertamenti affidati ai carabinieri del Ris a stabilire se è stata impugnata anche da Brancasi. L'uomo si è disfatto del coltello dopo essere fuggito dalla scena del delitto: secondo quanto ha riferito ai carabinieri della compagnia di Carbonia e del comando provinciale di Cagliari, Brancasi ha lanciato l'arma in una zona di campagna, tra i rovi, dove sono in corso sopralluoghi dei militari impegnati nel tentativo di recuperarla.

Quando i militari sono arrivati dopo la chiamata al 112 della figlia della vittima, hanno trovato sangue ovunque e un'accetta a poca distanza dal cadavere. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato che l'aggressione potesse essere opera di più persone. Ma poi le testimonianze raccolte fra familiari e collaboratori dello chef hanno consentito d'indirizzare le indagini su Brancasi, quando è emersa la storia della relazione extraconiugale.