L'assist di Mancini: "Voterò Acquaroli". E la sinistra lo attacca

Roberto Mancini (foto in alto) rompe gli schemi e la sinistra fatica a ripartire in contropiede. L'ex allenatore della Nazionale di calcio spera che Francesco Acquaroli (foto) vinca le Regionali nelle Marche. Il governatore uscente, esponente di Fratelli d'Italia, si confronterà con l'ex sindaco di Pesaro e ora europarlamentare Matteo Ricci, candidato del Partito Democratico e di un "campo larghissimo" composto da venti tra partite e liste civiche.

"Francesco Acquaroli ha fatto un ottimo lavoro nelle Marche, ha governato non solo bene, ma benissimo", ha affermato Mancini, originario di Jesi, in provincia di Ancona. Si tratta di un riconoscimento alla qualità dell'azione amministrativa del presidente di Regione, che viene valutata soprattutto in base ai risultati ottenuti per il territorio.

L'approccio di Mancini è pragmatico: "Lo sostengo ha spiegato l'ex attaccante di Lazio e Sampdoria a Il Foglio quindi lo scelgo sulla base del lavoro svolto". Ma ci sono anche motivazioni di carattere umano: "Lo sostengo ha aggiunto perché è una persona perbene, anzi perbenissimo". "Io, al di là della politica ha concluso l'ex commissario tecnico considero questo. E spero che resti lui". La reazione della sinistra, prevedibile, non si è fatta attendere. Maurizio Mangialardi, candidato Pd in sostegno di Ricci, ha attaccato Mancini, sostenendo che l'ex ct avrebbe ricevuto dalla Regione un milione di euro per fare da testimonial alle Marche. Ma i risultati sarebbero stati deludenti. In particolare, Mangialardi ha contestato il mancato aumento del "turismo arabo" promesso da Acquaroli, sottolineando come l'esperienza di Mancini in Arabia Saudita avrebbe dovuto giocare un ruolo. L'ex commissario tecnico, da uomo di sport, è abituato anche ai falli sconsiderati come questo dei dem Mancini, vincendo gli Europei, ha fatto la storia del calcio italiano. E la sinistra fatica sempre quando si trova un "patriota" dinanzi.

Fonti di Fdi fanno sapere che le Marche hanno avuto un incremento record nel turismo: +28% in 3 anni. Il milione di euro poi (uno nel triennio) è stato garantito per un terzo dalla Camera di Commercio. La Regione reputa l'investimento "ottimo". E i numeri le danno ragione.