"Lavori forzati?". E la Meloni mette a tacere Conte

Il pericolo fascismo è uno dei cavalli di battaglia della sinistra, questo è ormai noto. Non avendo idee o proposte, la delegittimazione dell’avversario è la base della campagna elettorale. Il centrodestra, unito e compatto, mette da parte le polemiche e pensa al programma per il Paese, anche se gli attacchi sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo riguarda Giorgia Meloni e arriva da casa M5s, con Conte alla ricerca di visibilità dopo l’estromissione dall’ammucchiata rossa.

Con un video pubblicato su TikTok, Giuseppi ha acceso i riflettori su un documento legato a Fratelli d’Italia e “discusso lo scorso aprile”. “Occhio ragazzi, c’è una proposta per voi da parte di FdI” , ha esordito con piglio ironico: “Viene previsto un programma di politiche attive basato su un sistema di intelligenza artificiale per rintracciare l’elenco dei giovani che ogni anno terminano le scuole superiori o l’università. E che cosa bella, vi arriva una proposta di lavoro, non importa però se precario o sottopagato” . Conte, inoltre, ha segnalato ai ragazzi che non potranno opporre un rifiuto, pena la perdita di ogni beneficio e una multa.

“Siamo in pieno stile orwelliano” , la denuncia di Conte. Il documento in questione, “Appunti per un programma conservatore”, in realtà però non fa parte di alcun programma di FdI o del centrodestra. Si tratta semplicemente di un contenitore di contributi e riflessioni “degli amici più autorevoli della società civile”. Il testo, inoltre, non è presente nel sito del partito di Giorgia Meloni.