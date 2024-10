"Al lavoro su partecipate, servizi e ponte. La sinistra ha lasciato un sacco di guai"

Ascolta ora 00:00 00:00

A qualche mese dalla vittoria, il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella torna sulla sfida, il programma e danni lasciati dalla sinistra.

Sindaco, ha vinto un po' a sorpresa. Crede a una ricomposizione del centrodestra locale?

«I verbanesi hanno capito un progetto partito da lontano. Quanto ai partiti di centrodestra: c'è un rapporto costruttivo con la Lega che ha deciso di appoggiarmi al ballottaggio senza nulla chiedere in cambio. Anche con Fdi, nella condivisione di una lista unitaria alle Provinciali, che ha avuto la maggioranza dei consiglieri, c'è un dialogo. Devo poi rimarcare un ottimo rapporto con il presidente Alberto Cirio e più in generale con la Regione. Auspico sempre che prevalga il dialogo».

I conti di Verbania sono in ordine. Ma sta emergendo una vicenda, ponte San Giovanni, e potrebbe costare molto alla città.

«In questi primi tre mesi abbiamo utilizzato i 5 milioni di avanzo di amministrazione, non utilizzai dalla precedente amministrazione, per finanziare interventi previsti dal programma. Abbiamo però trovato una relazione tecnica sulle condizioni strutturali di un ponte di rilevanza strategica, le cui conclusioni prevedevano la necessità di limitazione al traffico per mezzi superiori alle 12 tonnellate. Ma è rimasta nei cassetti senza alcun provvedimento. Abbiamo approfondito i contenuti ed emanato un'ordinanza per garantire la sicurezza. Ora è in corso di redazione il progetto esecutivo e stiamo cercando un finanziamento di 3 milioni per il consolidamento del ponte».

La vecchia amministrazione vi ha lasciato problemi.

«Oltre alla questione ponte: due piani per 140 posti auto in pieno centro inagibili, convenzioni e concessioni scadute da anni, le due aziende dei rifiuti e dei trasporti di cui il Comune è socio... stiamo mettendo ordine, chiudendo contenziosi inutili e rinnovando le convenzioni scadute, tra cui quella con Atc per la manutenzione e gestione delle case popolari scaduta da 8 anni. Senza dimenticare la concessione per la gestione e manutenzione dell'illuminazione».

Bilancio di 100 giorni.

«Un grande lavoro di riorganizzazione che ha visto la giunta e i consiglieri di maggioranza operare con grande impegno per porre le basi per la stesura del bilancio 2025 2027, che ci poniamo come obiettivo di approvare entro la fine dell'anno».

Progetti?

«Stiamo impostando il bilancio 2025, dove prevederemo, oltre alle opere per il consolidamento del ponte, interventi nel sociale per famiglie, persone fragili e giovani.

E poi costruzione di nuovi parcheggi, manutenzione di scuole, edilizia residenziale pubblica, verde e illuminazione urbana. Stiamo lavorando per migliorare la pulizia della città, sapendo quanto conti. E poi un progetto di marketing territoriale perché Verbania e lago Maggiore siano attrattivi tutto l'anno».