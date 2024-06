L'avviso di Trump che aizza il suo popolo: "Mandarmi in carcere è il punto di rottura"

Finire in prigione? Potrebbe essere il punto di rottura per i miei fan. Donald Trump lancia un avvertimento riguardo l'eventualità di una sua incarcerazione dopo la condanna nel processo a New York per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, affermando che in quel caso i suoi sostenitori potrebbero raggiungere il limite di sopportazione. Gli esperti legali ritengono lo scenario improbabile, ma le sue affermazioni rischiano di alimentare ulteriormente le preoccupazioni su atti di violenza e disordini in occasione delle elezioni del 5 novembre. In un'intervista a Fox News, l'ex presidente e attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca ha riconosciuto la possibilità di finire dietro le sbarre o agli arresti domiciliari, sottolineando: Per me è ok, ma penso che per il pubblico sarebbe difficile da accettare. A un certo momento c'è un punto di rottura. La mia vendetta sarà il successo, ha detto ancora Trump, ribadendo di non aver fatto assolutamente nulla di sbagliato, e che Joe Biden è il peggiore presidente della storia, una minaccia alla democrazia. Io non sono una minaccia alla democrazia. Il tycoon ha poi promesso nuovamente di battersi per la costituzione, per la libertà, per il paese. Chi invece è convinta che per l'ex comandante in capo debbano scattare le manette è Stormy Daniels, la donna al centro della vicenda che ha portato alla condanna di The Donald. Parlando al Mirror ha spiegato che a suo avviso Trump dovrebbe essere condannato al carcere e a qualche servizio sociale per i meno fortunati, o a fare volontariamente da sacco da boxe in un rifugio per donne. Daniels (che ha ricevuto 130 mila dollari prima delle elezioni del 2016 per tacere la relazione sessuale che sostiene di aver avuto con il tycoon) dice di sentirsi finalmente vendicata, anche se ha ammesso di essere scioccata dalla rapidità con cui la giuria ha emesso la sua decisione. Nessun commento e nessuna parola invece da Melania Trump. L'ex first lady rimane in silenzio dopo il verdetto di colpevolezza del marito nel processo più doloroso e imbarazzante per lei, visto che il loro matrimonio è stato citato in più occasioni, e quasi sempre in toni non lusinghieri. I testimoni che hanno preso la parola hanno descritto una coppia che dorme in camere separate e vive vite parallele, e un ex presidente che, pur tenendo in considerazione l'opinione della moglie, non era affatto preoccupato di come avrebbe reagito alla sua storia con la pornostar. Melania sta bene, ma il processo è stato molto duro per lei. Ha dovuto leggere tutta quella robaccia, ha rivelato da parte sua Trump a Fox, sottolineando che la vicenda è stata sotto molti punti di vista probabilmente più dura per la famiglia che per me. Intanto, il candidato repubblicano punta a conquistare l'elettorato più giovane e sbarca su TikTok, l'app nel mirino di Washington e che una volta lui voleva vietare.

Di recente tuttavia ha cambiato opinione, e pur restando convinto che ByteDance sia una minaccia alla sicurezza nazionale, ritiene che un bando farebbe arrabbiare i giovani e rafforzerebbe Meta, la società a cui fa capo Facebook e che lo ha bloccato per due anni dopo l'assalto del 6 gennaio.