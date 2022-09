"Con la Lega ci sentiamo continuamente e stiamo lavorando". La Meloni smonta le insinuazioni

Nonostante da più fronti ci siano tentativi di disunire il centrodestra, che lo scorso 25 settembre ha vinto le elezioni e si accinge a governare il Paese dopo l'ufficializzazione da parte di Sergio Mattarella, tutti i leader fanno quadrato e di compattano. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati questo pomeriggio nella villa del presidente di Forza Italia ad Arcore, dove hanno fatto il punto e delineato una prima bozza di road map per il futuro a breve e medio termine. Giorgia Meloni, invece, continua le sue attività da Roma. Tutti, però, rimandano al mittente le insinuazioni circa un possibile scollamento della futura maggioranza di governo.

" Con la Lega ci sentiamo continuamente, stiamo lavorando e le cose vanno bene ", ha detto la leader di Fratelli d'Italia uscendo dalla Camera dei deputati, dove trascorre la maggior parte del tempo negli ultimi giorni tra meeting e telefonate varie con gli alleati. Intercettata dai giornalisti che, ormai, le fanno la posta continua fuori dagli uffici di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ribadito chein questo momento e per le prossime settimane, la sua " priorità adesso è il tema energetico ". Una linea condivisa da tutti gli alleati del centrodestra, anche da Salvini e da Berlusconi, che stanno a loro volta lavorando in questa direzione. Una ulteriore conferma della solidità della coalizione, che a differenza delle alleanze di sinistra non era solamente un patto elettorale ma qualcosa di più stabile. D'altronde, i fatti parlano chiaro: il centrodestra opera in coalizione da decenni e sono numerose le amministrazioni che, a livello locale e regionale, sono governate da esponenti condivisi dai partiti di coalizione.

Anche oggi, giorgia Meloni ha fatto una vera e propria full immersion nei suoi uffici di Montecitorio dove ha incontrato i suoi più stretti collaboratori. Tra gli altri, ha visto i capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, Ignazio La Russa, Giovanbattista Fazzolari e l'eurodeputato e copresidente dell'Ecr, Raffaele Fitto, indicato tra i papabili per il ministero degli Affari europei. Intanto è stata ufficialmente convocata per lunedì 10 ottobre alle 11, nell'Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, l'Assemblea degli eletti nelle liste di Fdi di Camera e Senato.