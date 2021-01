Il centrodestra vola nei sondaggi

Il 2021 sembra iniziato sotto la miglior stella per Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In un momento di stallo per il governo, nonostante la profonda crisi economica e sanitaria che obbligherebbe ad anteporre gli interessi del Paese alla crisi politica, i partiti di centrodestra guadagnano ancora più terreno sulla maggioranza. La Lega è saldamente in testa come primo partito degli italiani ma nell'ultima settimana questo risultato si è ancor più consolidato, guadagnando altri 0,2 punti percentuali rispetto alla fine del 2020. È quanto emerge dal sondaggio di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 per Affaritaliani.it, che ora attribuisce al partito di Matteo Salvini il 27,2% delle preferenze degli italiani. Non va meno bene a Giorgia Meloni che, anzi, è salita di altri 0,3 punti percentuali rispetto al sondaggio del 31 dicembre 2020 e ora tocca quota 16,6%. Un risultato straordinario per Fratelli d'Italia, che anno dopo anno macina sempre più consensi. Si mantiene pressoché stabile Forza Italia, con il 6,9% dei consensi degli italiani.

Diverso è il discorso per i partiti della maggioranza, la cui gestione della crisi non è piaciuta agli italiani. Le lotte intestine delle ultime settimane e la minaccia di aprire una crisi di governo hanno fatto perdere ulteriore stima e fiducia al Paese nei confronti della maggioranza governante in favore dell'opposizione di centrodestra, tanto che il Partito Democratico ha perso 0,3 punti percentuali nell'ultima rilevazione di di Lab2101 per Affaritaliani.it, datata 6 gennaio 2021, arrivando al 20,4%, quasi 7 punti in meno rispetto alla Lega. In discesa anche il Movimento 5 Stelle, che ha perso ulteriori 0,3 punti percentuali e ha solo il 14,4% delle preferenze degli italiani, un risultato inimmaginabile solo pochi mesi fa se confrontato con gli oltre due punti in più che oggi ha Fratelli d'Italia. Le manovre di Matteo Renzi sembrano giovare al suo partito, che non perde terreno ma si mantiene pressoché stabile con un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente, che per il sondaggio di Lab2101 porta Italia Viva al 2,7%.

Resta stabile anche il partito Azione! di Carlo Calenda, che dal'ultima rilevazione può contare sul 3,2% delle preferenze tra gli elettori del Paese. Liberi e Uguali, invece, è in flessione di 0,2 punti percentuali e nell'ultimo sondaggio di Roberto Baldassari di Lab2101 per Affaritaliani.it risulta avere il 2,8% dei consensi degli italiani. Le ultime decisioni politiche saranno ancora più influenti sulle preferenze degli italiani, che sembrano non gradire l'immobilismo attuale di Giuseppe Conte e le scelte precedenti del suo esecutivo. L'aumento delle preferenze per i partiti della maggioranza si possono leggere come un desiderio di cambiamento da parte degli elettori. Ottime notizie per Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in vista di possibili elezioni, grazie al quasi 51% di consensi degli italiani per il blocco del centrodestra.