La Lega esulta: "Missione compiuta!". Tajani: "Recepite le idee di Forza Italia"

Senza preavviso, senza riflettori e conferenze stampa, Mario Draghi annuncia la fine dell'era Arcuri. Un segnale forte e visibile di discontinuità, rafforzata dalla scelta di un militare di alto livello con una lunga esperienza nella logistica come nuovo commissario per l'emergenza Covid-19. Una scelta pensata per accorciare la catena di comando logistica e integrare Esercito e Protezione civile nel piano vaccinale che fa scattare l'applauso convinto del centrodestra.

«Rimosso Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!» dice Matteo Salvini che non aveva fatto mistero fin dall'annuncio dell'appoggio della Lega di volere la rimozione del commissario. Poco dopo arriva il plauso di Giorgia Meloni. «Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente già durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d'ombra della gestione commissariale. Buon lavoro al generale Figliuolo per questo importante incarico. Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a sua disposizione», conclude Meloni. A chiudere il cerchio il plauso convinto di Antonio Tajani. «Il governo ha recepito le proposte di Forza Italia a favore di un concreto cambio di passo e della nomina di un nuovo commissario per l'emergenza Covid 19. Un successo politico che va nella direzione dell'interesse nazionale. Buon lavoro al generale Figliuolo».

La decisione di Mario Draghi incontra un consenso pieno anche da parte di Matteo Renzi e degli esponenti di Italia viva. »La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell'Esercito, va finalmente nella direzione che Italia viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi». Festeggia anche il renziano Davide Faraone, in collegamento con Tagadà. «Ottima giornata per gli italiani che finalmente possono contare su un cambio di passo sul piano vaccinale. E ottima giornata per Italia viva: oggi abbiamo la prova che la crisi di governo non era così incomprensibile come dicevano».

Al di là dei leader, l'applauso arriva anche dai leader parlamentari del centrodestra. «Ringraziamo Draghi per aver subito impresso il cambio di rotta che la Lega auspicava da tempo» dichiarano i presidenti dei gruppi di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. «Con la sua nomina si volta pagina nella disastrosa gestione della pandemia, targata Arcuri, auspichiamo sia il primo passo per chiudere la stagione dell'incompetenza» aggiunge il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Infine Lucio Malan, vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia. «Finalmente ci si è liberati del commissario a tutto Arcuri. Non ci mancheranno la sua inefficienza e la mancanza di trasparenza. Ora bisognerebbe liberarsi anche dei famigerati Dpcm, contro i quali il centrodestra ha presentato risoluzioni su risoluzioni, in ogni occasione possibile».