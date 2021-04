Lega primo partito, Fdi cresce (ancora). E il M5s perde terreno

I sondaggi continuano a dare ragione al centrodestra, attualmente preferito dagli italiani con il 47,6% del totale degli intervistati che al momento voterebbe per uno dei partiti della coalizione. La Lega è stabile al primo posto nelle preferenze mentre Fratelli d'Italia insidia il secondo il Pd. Gli italiani sembrano apprezzare la linea di coerenza di Giorgia Meloni, l'unico leader di partito all'opposizione nel governo Draghi. Fratelli d'Italia è il partito che guadagna percentualmente di più a ogni rilevazione, al contrario del Movimento 5 Stelle che, invece, sembra cedere di volta in volta sempre più terreno rispetto agli avversari politici.

L'ultimo sondaggio YouTrend realizzato per Agi vede Fratelli d'Italia cresce di 0,3 punti percentuali portandosi al 17,7% delle preferenze degli intervistati. Giorgia Meloni erode il distacco dal Partito democratico e dalla Lega, che si mantiene però in vetta alle preferenze degli italiani con il 22,3%, nonostante una piccola flessione dello 0,1% rispetto all'ultima rilevazione. Nonostante l'arrivo di Enrico Letta, per molti considerato il "salvatore", il Partito democratico stenta a recuperare la fiducia dell'elettorato, anche se nell'ultimo rilevamento il Pd è riuscito a mantenere una sostanziale stabilità rispetto alla settimana percentuale risalendo al 18,9%, con un guadagno dello 0,1 percento. Le rilevazioni nei sondaggi di questa settimana potrebbero essere influenzate dalla forte discussione in maggioranza sul Recovery plan e sul coprifuoco. Lo scontro di maggioranza è stato molto forte soprattutto sul coprifuoco, sul quale ancora non si sono spente le ceneri, mentre il gruppo di maggioranza è stato pressoché compatto nella richiesta di prorogare il Superbonus.

Fa molta più fatica il Movimento 5 Stelle, che ha perso ben 0,3 punti percentuali rispetto ai sondaggi precedenti. Il Movimento 5 Stelle si è portato al 16,7% e si allontana ulteriormente da Fratelli d'Italia. Sul calo del M5S potrebbe incidere in queste settimane la polemica su Beppe Grillo e sul video realizzato in difesa di suo figlio, che da alcuni commentatori è stato definito come la "morte politica" del leader del MoVimento. Pressoché stabili i consensi di Forza Italia, Italia Viva e Azione. Il sondaggio YouTrend evidenzia che rispetto alla rilevazione precedente, il gruppo dei partiti di maggioranza è in lieve calo al 74,9, con una differenza di 1,7 punti sul sondaggio precedente. La perdita percentuale maggiore l'ha subita il gruppo dei giallorossi (Pd-M5s-Mdp), calato di mezzo punto. Meno marcata la perdita del gruppo di centrodestra composto da Lega-FI-Toti, che complessivamente hanno perso 0,2 punti dai sondaggi precenti. Gli unici a crescere sono i gruppi di opposizione del governo.