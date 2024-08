La Lega: salviamo la Vespa dalle follie del green deal

Ascolta ora 00:00 00:00

Ferragosto di lavoro, anche quest'anno, al ministero della Cultura. E Ferragosto di musei aperti e attrazioni artistiche e storiche per i turisti e per gli italiani alla ricerca di cultura anche nei giorni più caldi dell'anno.

Una riunione con i capi dipartimento e i direttori generali è già stata fissata dal ministro, Gennaro Sangiuliano, proprio come l'anno scorso. All'ordine del giorno, l'esame delle prossime iniziative e di quelle in corso. Poi, il ministro, da solo visiterà alcuni musei per ringraziare i lavoratori che rendono possibile l'apertura a Ferragosto. E non saranno pochi, quelli aperti e visitabili. Un elenco è visitabile andando sulla home page del sito cultura.gov.it.

Un elenco continuamente aggiornato e facilmente consultabile tramite il banner «ferragosto al museo. Musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali». «Il ministero della Cultura - si legge - comunica che a Ferragosto i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti».

Il ministero sottolinea che «quella del 15 agosto non è apertura gratuita». «Le visite - prosegue ancora la nota ministeriale - si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista».

E l'elenco dei musei aperti è davvero lungo, e altrettanto interessante. Si va dalla Reggia di Caserta al parco Archeologico di Ercolano, dal Palazzo reale e dal Museo di Capodimonte a Napoli, al parco archeologico di Pompei, da Firenze con Uffizi, Palazzo Pitti e i Giardini di Boboli, a Siena con i Musei nazionali, da Racconigi agli altri castelli del Piemonte, a Genova col Palazzo reale; dalle ville Adriana e d'Este a Tivoli, alle meraviglie di Roma con la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, il Pantheon, Castel Sant'Angelo, le Terme di Diocleziano e molti altri siti, e poi le pinacoteche di Bologna, Ferrara e molte altri musei in un gran numero di città e centri più piccoli del Paese, mentre Milano garantisce che i musei civici e le sedi espositive del Comune saranno tutti aperti con orari regolari nella giornata di giovedì 15 agosto.

La logica di un'apertura garantita anche a Ferragosto, ovviamente, è quella di un'offerta turistica, che vale anche come servizio al turismo, che non conosca pause in giorni in cui le visite raggiungono picchi importanti.