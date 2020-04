La Lega "sfiducia" Gualtieri: c'è la mozione in Senato

La Lega passa al contrattacco e presenza una mozione di sfiducia a Palazzo Madama contro Roberto Gualtieri, il ministro (del Partito Democratico) dell'Economia e delle Finanze. La mozione è stata depositata in Senato e vede il segretario del Carroccio Matteo Salvini come primo firmatario.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei leghisti? L'esito "insoddisfacente" dei negoziati in Ue per garantire sostengo finanziario all'Italia. La mozione di sfiducia nei confronti del titolare del Mef, peraltro, era già nell'aria, essendo stata paventata nei giorni scorsi sia dallo stesso capo politico della Lega, sia da altri esponenti di spicco del partito dell'opposizione al governo giallorosso, da sempre contrario al Mes.

Nel documento della Lega si legge: "Visto l'esito estremamente insoddisfacente dei negoziati cruciali relativi al sostegno finanziario del Paese nell'emergenza Covid-19, visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, il Senato esprime la propria sfiducia al ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni" .

"il governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica"

"le disposizioni si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi"

L'offensiva leghista prende spunto dall'articolo 5 della legge 234/2012, al cui primo comma viene statuito che. Ecco, cosa che ilnon ha certo fatto "tempestivamente". E al terzo comma della medesima legge, per l'esattezza, si prevede che

Gualtieri, nello specifico, era stato invitato il 20 marzo a riferire la posizione del Mef e dell'esecutivo sulle iniziative economiche discusse dalla Commissione europea – tra Fondo Salva Stati, Bei e Sure – salvo sottrarsi, per poi limitarsi ad "esprimere in sedi informali la sua personale posizione" .