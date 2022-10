"Lei e Conte..." "Bassissimo livello". La domanda che gela D'Alema in diretta

Tra Giuseppe Conte e Massimo D'Alema c'è una certa sintonia che non può passare in secondo piano. Non è una semplice congettura o una soffiata giornalistica, ma un dato abbastanza evidente che tra l'altro non è stato oggetto di smentite. Anzi, la conferma è arrivata proprio da uno dei diretti interessati. È stato D'Alema in prima persona a non fare mistero della presenza di contatti personali tra i due, respingendo al mittente narrazioni e sospetti al veleno.

L'ex presidente del Consiglio è stato incalzato da Concita De Gregorio nel corso di In Onda, programma in onda su La7. " Corrisponde al vero che lei è un consigliere di Giuseppe Conte? ", ha chiesto la conduttrice senza giri di parole. D'Alema l'ha giudicata una domanda " di bassissimo livello " e si è detto stupito da ciò che gli è stato chiesto. Comunque, al di là della considerazione personale, la domanda posta è stata molto chiara e andava dritta al punto.

Per questo l'ex premier si è mostrato abbastanza titubante, lasciandosi andare a qualche secondo di riflessione in silenzio come se stesse riflettendo su cosa replicare. Alla fine ha partorito la seguente risposta: " Non ci sarebbe nulla di male, voglio dire... ". La situazione ha messo in risalto anche una sorta di imbarazzo. Ma poi, togliendo dal tavolo l'impaccio, ha ammesso chiaramente: " Ogni tanto dialogo con Conte, è una persona garbata. Ma anche con tanti altri di cui non sono consigliere ".

Ma tra quei "tanti altri" non rientra ad esempio Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Anche con Enrico Letta, segretario del Partito democratico, non ha dialogato nell'ultimo periodo. " Moltissime persone mi hanno cercato. Oltretutto io dirigo una rivista. Se lei vede le persone che ci hanno scritto nel corso di questi anni... Ho anche dedicato un numero alla destra in cui ha scritto anche la Meloni, non se n'è accorto nessuno ", ha aggiunto.