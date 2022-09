"Letta in difficoltà inizia a mentire". L'affondo di Renzi sul dem

Ancora una volta, Matteo Renzi si scaglia contro Enrico Letta, suo predecessore alla guida di Palazzo Chigi. Lo fa tramite la newsletter ma anche tramite i social, diventati ormai lo strumento di comunicazione preferito dai politici. Tra botte e risposte, punzecchiature e vere e proprie liti, ormai il vero confronto politico va in scena sui social. Le acredini tra Matteo Renzi ed Enrico Letta risalgono al 2014 e, secondo il leader di Italia viva, da quel momento il segretario dem coverebbe del risentimento nei suoi confronti. L'ultimo casus belli tra i due sono state alcune dichiarazioni di Enrico Letta, che hanno infastidito Matteo Renzi, celere nel replicare via social.

" Letta, sempre più in difficoltà, inizia a mentire: 'Chi vota Terzo polo, vota Meloni'. Breve ripasso: Chi vota Terzo Polo, vota Calenda e Renzi. Chi vota centrodestra, vota Salvini e Meloni. Chi vota Pd, vota Letta e Di Maio. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei ", scrive Matteo Renzi nella sua e-news. Parole molto chiare nei confronti di Enrico Letta, accusato da Renzi di non dire la verità per fini elettorali. Il fronte di rottura che si è aperto a sinistra tra Pd, Terzo polo e M5s sembra addirittura più infuocato rispetto a quello storico tra la sinistra e il centrodestra. Enrico Letta, Matteo Renzi e Giuseppe Conte non passa giorno senza che si scontrino tra loro con accuse e vecchie ruggini che danno ancora di più la misura del profondo caos che regna in quella fazione, mentre il centrodestra, che dimostra compattezza, marcia a passo sicuro verso la vittoria delle elezioni del prossimo 25 settembre.