Letta ora vuole il Mattarella bis. E chiede patto con Salvini

Iniziano ad arrivare i primi segnali pubblici che palesano tutti i timori della sinistra in vista della partita per il Quirinale. Uno stato di agitazione che traspare dalle recenti parole pronunciate da Enrico Letta: il segretario del Partito democratico, nell'intervista rilasciata a Di martedì su La7, si è espresso con diverse dichiarazioni che confermano come il fronte giallorosso non abbia ancora una strategia chiara ed efficace per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica.

Letta vuole il Mattarella bis

Per il numero uno del Nazareno questo non è il momento di fare i nomi: a suo giudizio ora occorre concordare un metodo condiviso, che parta magari dalla maggioranza di governo. Ma a priori non ha nascosto il suo vero sogno: eleggere nuovamente Sergio Mattarella. " Sarebbe il massimo ovviamente ", ha confessato. Letta lo reputa come il giusto profilo istituzionale e super partes a cui dovrebbe puntare il Parlamento, ma l'attuale capo dello Stato ha già fatto capire più di una volta di non essere disposto a un secondo mandato. Eppure il Pd proverà a cercare l'asse con il Movimento 5 Stelle proprio su questa possibilità.

La follia sul centrodestra

E non è finita qui: il segretario del Partito democratico non solo sta rincorrendo un'ipotesi che può essere vista come la mossa della disperazione, ma intende anche dettare legge e impartire lezioni al centrodestra su come comportarsi durante la partita per il Quirinale. È ormai noto che la sola ipotetica candidatura di Silvio Berlusconi terrorizza la sinistra, e Letta non ha fatto altro che darne l'ennesima dimostrazione.