"Cose strampalate...". Letta spegne le voci sull'accordo con Meloni

Negli ultimi giorni voci di palazzo e chiacchiericci su alcuni giornali hanno dato conto di una clamorosa ipotesi riguardo un possibile accordo tra Fratelli d'Italia e Partito democratico. Una "tregua" politica che verrebbe siglata dopo le elezioni del 2023 per governare insieme il Paese. Ma a smentire uno scenario del genere sono stati i diretti interessati, che hanno escluso un epilogo del genere e hanno preso le distanze dai loro avversari politici. L'ultimo a farlo è stato Enrico Letta, che ha assicurato che in futuro non ci sarà un'intesa con FdI.

La smentita di Letta

Il segretario del Partito democratico ha voluto rimarcare la propria posizione e ha voluto rassicurare l'elettorato del Pd, facendo sapere che con Fratelli d'Italia " non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare ". Letta dunque è convinto che in seguito al ritorno alle urne non è prevista alcuna forma di alleanza con il partito di Giorgia Meloni. Tradotto: non ci sarà mai un governo in cui Pd e Fratelli d'Italia saranno insieme.

La precisazione è arrivata in seguito a una serie di ipotesi lanciate su alcuni quotidiani nazionali, che Letta ha bollato come " cose strampalate " su cui non vuole ci siano dubbi. Anzi, ha ribadito la volontà di dare vita a un campo largo di forze progressiste di centrosinistra per cercare di battere il centrodestra alle elezioni: ha espresso ottimismo per la vittoria, grazie a cui si potrà dare al Paese un governo di stampo " democratico e progressista per un'Italia moderna e inclusiva ".

Il "no" della Meloni

Anche Giorgia Meloni ha voluto mettere le cose in chiaro e, in perfetta coerenza con quanto accaduto nel corso di questa legislatura, ha detto "no" a un ipotetico accordo con Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Dal 2018 in poi Fratelli d'Italia ha avuto diverse opportunità per entrare al governo facendo dei compromessi con Pd e M5S, ma per fedeltà verso gli elettori ha preferito restare all'opposizione.