Letta: "Voteremo venerdì un presidente non di destra"

"Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il nostro primo punto cardinale" . Enrico Letta, nel corso della riunione con i grandi elettori dem, ha dettato le sue condizioni.

In secondo luogo, il segretario del Pd ha chiesto di " stare nel perimetro della maggioranza che sostiene l'esecutivo" e ha aggiunto: "Anche su questo, sulla coerenza della maggioranza, abbiamo dimostrato serietà. L'accordo per il Colle - ha ribadito -deve tenere insieme tutta la maggioranza". Come terza condizione, Letta ribadisce la necessità di "legare la vicenda del Presidente della Repubblica con la tenuta dell'esecutivo" . Secondo il segretario dei dem non si tratterebbe di "una sgrammaticatura istituzionale". "La legislatura deve arrivare fino in fondo. Non perché i parlamentari devono maturare la pensione, come si dice populisticamente, ma perché - ha spiegato ancora il leader del Pd - troppi sono i compiti e le responsabilità che dobbiamo portare a termine per il bene del Paese in questo momento storico complesso e difficile" . Infine, il quarto punto "importante, non banale" è la conferma dell'alleanza. "In questo passaggio, fino ad ora, c'è stato un lavoro positivo ed efficace di tutta la coalizione del centrosinistra allargato", ha detto Letta riferendosi al "lavoro positivo" fatto con Italia viva per "stoppare l'operazione Casellati". Ma anche con il M5S, insieme a cui si è lavorato per arginare "i tentativi del centrodestra di sfondare".