"L'europeismo scelta di campo": Berlusconi detta la linea

Una rivendicazione netta in chiave europea. Silvio Berlusconi è tornato da giorni sul palcoscenico della politica italiana per affrontare di prima persona i prossimi appuntamenti che si riveleranno cruciali per il futuro del governo e del Paese. Il Cavaliere oggi è intervenuto nel corso di una riunione con gli eurodeputati di Forza Italia per tracciare una linea chiarissima: " La nostra collocazione e il nostro ruolo in Europa sono il tratto distintivo di Forza Italia. Per noi è una scelta di campo ". Ribadendo che il partito azzurro è sorretto da pilastri cardine che lo caratterizzano come europeista, liberale, cristiano e garantista.

Da parte del leader forzista è stata confermata la presenza al fianco dell'Unione europea e dei valori storici che accomunano gli Stati membri. E ha voluto far luce sulla relazione con l'Ue, chiarendo che si tratta di un " rapporto che naturalmente deve essere di collaborazione e non di subordinazione ". La riunione della delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo è stata per Berlusconi l'occasione per ricordare anche che " siamo in Europa per essere protagonisti del processo europeo ". Ovviamente sempre nell'ambito del Partito popolare europeo, " la nostra famiglia naturale ".

"Alternativi alla sinistra"

Il Cav ha voluto sottolineare che il Ppe, da considerarsi la grande famiglia dei cristiani liberali, rappresenta " l'alternativa alla sinistra " e che risulta essere " ben distinta dalla destra ". Proprio per questo Berlusconi ha puntato l'attenzione su un significato profondo: " Noi non dobbiamo cercare una collocazione in Europa dentro a gruppi politici eterogenei e compositi, siamo naturalmente parte della più grande e consolidata famiglia politica europea, che orgogliosamente rappresentiamo nel nostro Paese ". Senza dimenticare il fondamentale ruolo svolto da Forza Italia nelle decisioni dell'Europa, grazie a cui è stato possibile fornire una " risposta vera, forte e credibile " alle drammatiche conseguenze della pandemia.

Il tema immigrazione

Altro tema centrale del suo intervento è stato quello relativo all'immigrazione. Un fronte verso cui Berlusconi ha chiesto ai Paesi europei di dimostrarsi solidali nei fatti e non nelle classiche dichiarazioni di facciata: a suo giudizio il problema " non si risolve costruendo muri ", ma trovando una soluzione efficace e condividendo " scelte di rigore, di accoglienza e di fermezza secondo i casi ".

Strumento unico di difesa

Berlusconi ha poi ribadito la necessità di una comune politica estera europea e un comune strumento di difesa, " naturalmente in sinergia con l'Alleanza Atlantica che è il nostro riferimento assoluto ". Forza Italia più volte ha sollevato la questione e, anche alla luce dell'impotenza dimostrata dall'Europa nella catastrofe afghana, adesso " se ne sono resi conto molti altri ". Tuttavia va preso atto che " la strada per arrivarci è ancora lunga ".

Covid e vaccini