Lezioni di buonismo Il sindaco Gualtieri porta gli studenti in gita a Lampedusa. "Viaggio didattico"

Lampedusa continua ad essere al centro del dibattito politico: gli arrivi non si fermano, l'isola è al collasso e il botta-risposta nei palazzi sempre più fitto. In prima linea i dem, con la paladina Schlein che dedica addirittura al Presidente Meloni una lettera su Repubblica imputando il fallimento delle politiche migratorie. Ed è così che il Pd rispolvera il vecchio cavallo di battaglia, impartendo lezioni dopo decenni di fallimenti sul tema. Tanta la fretta che la Segretaria ha chiamato il partito a rapporto. Elly Schlein ha infatti convocato lo stato maggiore dem d'urgenza con ordine del giorno la situazione a Lampedusa. Tanta la fretta ma poco l'interesse, sembrerebbe, visto che proprio la Schlein non ha nemmeno partecipato in presenza all'assemblea che contava non più di 3 esponenti. In ogni caso sono stati stilati i 7 punti cardini «per un mondo migliore» in nome dell'accoglienza. A mettersi subito in moto è stato il sindaco dem della Capitale, Roberto Gualtieri, che - sembra uno scherzo, ma non lo è - ha organizzato la gita a Lampedusa per gli studenti romani. Solo qualche giorno fa, infatti, l'amministrazione capitolina ha chiuso un bando, anzi un affidamento diretto, dal valore di ben 70mila euro, per l'organizzazione di una gita a Lampedusa per i ragazzini di medie e superiori della città. «Organizzazione di un viaggio didattico di arricchimento formativo a Lampedusa»: così si legge nel capitolato. Il viaggio, come scritto nei documenti in possesso de Il Giornale, è destinato a 59 partecipanti «di cui un massimo di 41 studenti e studentesse, e il numero restante composto da docenti, operatori scolastici e delegazione di esperti, testimoni e rappresentanti delle Istituzioni» e si svolgerà dal 29 settembre al 3/4 ottobre 2023. Insomma, quasi 100mila euro per 5 giorni. Un viaggetto a Lampedusa per i giovanissimi studenti che, facendo una media, costa al comune di Roma - già in rosso ormai da tempo indefinito - poco meno di 1.200 euro a persona. Il tutto «finalizzato alla sensibilizzazione di studentesse e studenti del territorio di Roma Capitale sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione». L'operatore economico che si è aggiudicato l'appalto è una vero e proprio tour operator ed è la «Chris Tour operator» con sede a Caserta.

Sul sito dell'azienda si legge: «Creiamo viaggi dove tutto è organizzato e già definito. Nessun Pensiero... solo relax e divertimento per il cliente». Ed infatti nel bando è ben sottolineata la formula all-inclusive. Il tour operator deve «provvedere ai trasferimenti» dei partecipanti da e per l'aeroporto di Lampedusa e a quelli interni durante il periodo «mediante navette, minibus, servizi di noleggio auto con conducente». Prevista «la sistemazione degli adulti in camere singole e dei ragazzi in camere doppie/triple e quadruple». Infine è prevista la fornitura di pasti. Un vero e proprio viaggio organizzato in quello che oggi è l'inferno d'Italia: Lampedusa. Organizzato da un Pd che sembrerebbe non aver la sensibilità nemmeno nello strumentalizzare giovanissimi studenti in nome di una retorica e un'apparenza tipica ormai del partito, o di quello che resta.

«A Lampedusa dei suoi slogan traditi non se ne fanno nulla e hanno bisogno di fatti» ha affermato la Segretaria Schlein in risposta a Meloni che accusava la dem di fare solo «propaganda». Detto fatto: la segretaria chiede e i dem rispondono, con «fatti» quantomeno bizzarri. Ed è così che di fronte a una bomba ad orologeria per il nostro Paese, la cosa più concreta che il Pd riesce a fare è organizzare gite turistiche.