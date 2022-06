"L'ha preso al collo...". L'accusa a un esponente del Pd durante i ballottaggi di Frosinone

Seggi elettorali roventi a Frosinone e non solo per le alte temperature registrate nelle ultime ore. Nel capoluogo laziale, i cittadini sono stati chiamati a scegliere tra Riccardo Mastrangeli del centrodestra, che ha ottenuto il 49.26% al primo turno, e Domenico Marzi del centrosinistra, fermo al 39.13%. Ma al di là del risultato che emergerà dalle urne elettorali, il candidato del centrodestra sul proprio profilo Facebook ha denunciato un'aggressione ai danni del rappresentante della sua lista civica, che sarebbe stato " preso al collo da politico del Pd ".

Mastrangeli ha riportato sul suo profilo le dichiarazioni effettuate dal sindaco uscente di centrodestra, Nicola Ottaviani: " Se le informazioni di queste ore dovessero essere confermate, saremmo davanti ad episodi di violenza che non appartengono alla cultura democratica dei cittadini di Frosinone ". Anche Ottaviani nel suo post usa i condizionali per riportare la notizia, secondo la quale un rappresentante della lista Mastrangeli sarebbe stato " preso al collo, qualche ora fa, mentre stava rispondendo ad un disabile sulle modalità di voto al seggio numero 5 " da " un noto politico del Pd ". Ottaviani auspica nel suo post che le autorità chiamino la persona che si stava accingendo a votare a testimoniare sui fatti accaduti per cristallizzare la sua denuncia social e fare chiarezza su quanto realmente accaduto al seggio numero 5 di Frosinone.

Ma dal canto suo, il candidato del centrosinistra, Domenico Marzi, ha riportato sul suo profilo Facebook una nota diramata dal segretario provinciale del Partito democratico, dove viene esclusa categoricamente la vicenda raccontata da Ottaviani e Mastrangeli. " Nessun esponente del Pd ha avuto comportamenti inappropriati dentro i seggi. Anzi, è stato segnalato alle autorità competenti l’assurdo atteggiamento dei rappresentanti di lista di Mastrangeli, intenti a fare campagna elettorale anche in queste ore nelle sezioni di Frosinone ", si legge nel post. Tuttavia, da ambienti del centrodestra frusinate, filtra che il rappresentante che sarebbe stato aggredito, si sarebbe successivamente recato al pronto soccorso per ricevere le cure mediche del caso.

Impossibile al momento stabilire una verità oggettiva dei fatti. Il candidato Mastrangeli, nettamente in vantaggio al primo turno e in odore di vittoria ai ballottaggi, ha condiviso anche uno screenshoot di un post condiviso da un esponente del Partito democratico locale, nel quale viene fatto anche il nome della persona che si sarebbe resa protagonista dello scontro con l'esponente di lista di Mastrangeli, per poi fare un passo indietro e cancellare il nome.