Via libera a Lufthansa-Ita. Sì di Bruxelles ai "rimedi"

Via libera della Commissione europea all'ingresso di Lufthansa in Ita Airways, primo passo per l'integrazione del vettore italiano in quello tedesco. L'esecutivo comunitario ha approvato la designazione di EasyJet, Iag (la holding che controlla British Airways, Iberia, Vueling ed Aer Lingus) e Air France-Klm come soggetti idonei per l'attuazione delle misure correttive proposte da Lufthansa e dal ministero dell'Economia.

Soddisfatto il ministro Giancarlo Giorgetti. «Dopo Mps, anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l'ultimo miglio», ha dichiarato. Anche Lufthansa ha espresso il proprio entusiasmo. «L'autorizzazione della Commissione rappresenta una pietra miliare importante nel percorso verso l'acquisizione di successo di Ita Airways», si legge in una nota nella quale si precisa che «la chiusura dell'accordo è attualmente prevista per l'inizio del 2025».

Nel luglio 2024 la commissione aveva approvato l'acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa tramite un aumento di capitale riservato, subordinatamente a un rigoroso (come nella prassi iperregolatoria dell'ormai ex commissaria Vestager) pacchetto di misure correttive per garantire la concorrenza nei settori delle rotte a corto e lungo raggio e all'aeroporto di Milano Linate.

Per quanto riguarda le rotte a corto raggio, Lufthansa e il Mef si erano impegnati a mettere a disposizione risorse per consentire a una o due compagnie concorrenti di avviare voli diretti tra Roma o Milano e aeroporti dell'Europa centrale, oltre a garantire accesso alla rete di Ita per connessioni indirette verso città italiane. Sulle rotte a lungo raggio, gli impegni prevedevano accordi per favorire la competitività dei rivali su tratte tra Italia e Nord America, tramite interlining (accordi commerciali tra compagnie su determinate rotte) e scambi di slot, per incrementare le frequenze di voli diretti o migliorare i collegamenti con scalo. Infine, per l'aeroporto di Milano Linate, Lufthansa e Mef hanno offerto slot di decollo e atterraggio ai soggetti incaricati di gestire le rotte a corto raggio, affrontando le preoccupazioni sulla concorrenza nello scalo milanese.

La Commissione ha quindi confermato EasyJet come soggetto designato per i rimedi relativi alle rotte a corto raggio e alla gestione degli slot di Linate, mentre

Iag e Air France-Klm sono stati scelti per le rotte a lungo raggio. Tali interlocutori sono stati ritenuti «idonei» poiché indipendenti da Lufthansa, Mef e ITA, nonché dotati di risorse finanziarie e competenze adeguate.