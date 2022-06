Il libro-gaffe di Speranza è un feticcio per i collezionisti: vale fino a 1000 euro

Sono stati tanti gli errori di valutazione durante la prima fase della pandemia di coronavirus nel 2020, molti dei quali imputabili al ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. Il ministro giallorosso pensava anche che la pandemia si fosse esaurita con l'arrivo dell'estate e ci credeva talmente tanto da pubblicare il volume celebrativo di quello che, ai suoi occhi, sarebbe dovuto essere il libro con il quale tramandare ai postumi la sua impresa, il salvataggio dell'Italia. Invece sappiamo bene tutti com'è andata. E libro, finito al macero, oggi è un oggetto del desiderio per i collezionisti.

L'autunno 2020 sarebbe dovuto essere il periodo della ripartenza dopo la devastazione dell'inverno e della primavera, quello della celebrazione di Roberto Speranza che, infatti, aveva programmato l'uscita del suo libro proprio al termine dell'estate. Ma l'autunno 2020 ha coinciso con una nuova tremenda ondata di coronavirus, che ha portato a un altro lockdown quasi totale dell'Italia e, ovviamente, alla distruzione del volume Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute, edito da Feltrinelli. Sicuramente il ministro si è impegnato tanto nella stesura di questo libro, che sarebbe voluto essere un manifesto auto-celebrativo e invece è diventato una raccolta di errori, gaffe e inciampi clamorosi, tanto da far vergognare lo stesso autore.

Le presentazioni che si sarebbero dovute tenere in autunno sono state tutte disdette, il volume non è mai finito sugli scaffali delle librerie e solo pochissime copie sono state vendute tramite i canali online. Quelle superstiti sono state mandate al macero e sul libro è stato fatto cadere il silenzio. Ma certe figure non è così facile dimenticarle, né per chi le fa e nemmeno per chi si ritrova a essere spettatore, e da un certo punto di vista, anche vittima. Il libro, infatti, continua a girare nel sottobosco del web, lo si trova nei siti di compravendita dell'usato ed è diventato un feticcio per i collezionisti. Lo dimostra il prezzo, che ha toccato livelli inauditi per qualcosa che, a leggerlo oggi, ha tratti grotteschi e paradossali. Si parte da cifre di poco sotto i 200 euro e si arriva addirittura a superare i 1000 euro, valori che nel mercato dei libri rari toccano pochi volumi, quelli di autori che, con tutto il rispetto per Roberto Speranza, sono di tutt'altro livello.

Ed è curioso, ma anche inquietante, pensare che nonostante tutto, nonostante gli errori commessi nella gestione della pandemia e l'esercizio di superbia e presuntuosità del libro celebrativo che celebrava la fine della pandemia dopo 4 mesi dalla sua comparsa, Roberto Speranza sia ancora ministro della Salute. Non stupisce, invece, che ci sia ancora la pandemia, nonostante siano passati oltre due anni.