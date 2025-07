L'idea di Donald: nuovi fondi per Kiev. Putin sposta tre navi nel Mediterraneo

Cresce l'attesa per l'annuncio di Donald Trump sulla Russia, che lo stesso presidente ha anticipato per oggi. Una "dichiarazione importante", l'ha definita nei giorni scorsi, ribadendo le critiche a Vladimir Putin, e dicendo di aspettarsi che il Senato Usa approvi una legge più severa sulle sanzioni a Mosca, sponsorizzata da un suo stretto alleato, il senatore della South Carolina Lindsey Graham. Intanto il segretario generale della Nato Mark Rutte arriva oggi a Washington per una visita di due giorni in cui ha in programma di incontrare, oltre a Trump, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario della Difesa, Pete Hegseth, nonché alcuni membri del Congresso. La dichiarazione che confermava la visita non ha fornito una motivazione del viaggio, ma il tycoon ha recentemente dichiarato di essere disposto a fornire armi all'Ucraina tramite l'Alleanza Atlantica, oltre, appunto, al famoso annuncio sulla Russia, che in diversi ritengono possa rappresentare il suo sostegno al disegno di legge sulle sanzioni.

Intanto, secondo fonti diplomatiche citate da Cbs News, il comandante in capo sta valutando la possibilità di autorizzare nuovi finanziamenti per l'Ucraina, per la prima volta da quando è entrato in carica a gennaio. All'inizio della scorsa settimana Trump ha lasciato intendere di voler inviare a Kiev ulteriori armi difensive, dopo che giorni prima la sua amministrazione aveva sospeso alcune spedizioni. Non è chiaro dove The Donald potrebbe attingere i nuovi fondi, ma funzionari statunitensi hanno dichiarato che ha a disposizione 3,85 miliardi di dollari residui dall'autorità di prelievo presidenziale dell'era di Joe Biden, denaro che potrebbe essere utilizzato per inviare equipaggiamenti militari all'esercito di Volodymyr Zelensky. Mentre degli ex funzionari hanno spiegato che il presidente ha l'autorità di sequestrare circa cinque miliardi di dollari in beni russi esteri e di indirizzare i fondi verso l'Ucraina, sebbene né lui né Biden abbiano mai esercitato tale potere. Mosca, nel frattempo, secondo quanto fatto sapere dalla Marina militare ucraina, ha schierato oggi tre navi da guerra nel Mar Mediterraneo, inclusa una portaerei equipaggiata con missili da crociera Kalibr. "Ci sono tre navi nemiche nel Mar Mediterraneo, una delle quali è una portaerei con missili da crociera Kalibr, con una salva totale di quattro missili", ha precisato. E il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver conquistato un altro villaggio nella parte occidentale della regione ucraina di Donetsk, mentre le sue truppe avanzano verso la vicina regione di Dnipropetrovsk: le truppe, ha aggiunto, hanno conquistato il villaggio di Mirne, chiamandolo con il suo nome di epoca sovietica "Karl Marx".

Zelensky, da parte sua, nei giorni scorsi è tornato a chiedere l'aiuto degli alleati, invitandoli a "inviare più che semplici segnali" per fermare la Russia: "Il ritmo dei loro attacchi aerei richiede decisioni rapide e può essere rallentato ora

dalle sanzioni", ha detto. Chiedendo ai suoi partner di rafforzare le loro difese antiaeree, utilizzate per contrastare i raid di Mosca, confermando di aver ricevuto "date concrete" per la consegna di nuove armi da Trump.