Liliana Resinovich, indagato per omicidio Sebastiano Visintin

Ascolta ora 00:00 00:00

Sebastiano Visintin sarebbe indagato per l'omicidio di Liliana Resinovich, la sessantrenne scomparsa il 14 dicembre del 2021 e trovata morta il 5 gennaio del 2022 nei giardini dell'ex Opp di Trieste. Le nuove indagini autoptiche sul cadavere riesumato della donna hanno escluso la possibilità di un suicidio, facendo emergere in modo chiaro la responsabilità di terzi nel decesso. La trasmissione Quarto Grado ha fatto sapere in anteprima che Sebastiano Visintin, marito della donna, è formalmente indagato per il delitto. Le forze dell'ordine, secondo la trasmissione televisiva, si sarebbero recate a casa sua martedì scorso per una perquisizione, uscendone in piena notte. Lo scoop è stato presentato dal conduttore Gianluigi Nuzzi e dal giornalista Carmelo Abbate. «Martedì scorso, alle venti e venti, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione a casa sua e sono uscite alle cinque e venti del mattino e non a mani vuote - annuncia Abbate, ospite fisso del programma di Rete 4 - Lui è ufficialmente indagato, gli contestano sia il 575 che il 577 del codice penale: per i non addetti ai lavori è l'aggravante per l'omicidio di una persona che è coniuge e quindi reato punito potenzialmente con l'ergastolo».

Parrebbe una svolta decisiva in un caso che tiene con il fiato sospeso tanti italiani, da quando il corpo della donna fu trovato in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico San Giovanni, avvolto in sacchi di plastica e con la testa infilata in due buste chiuse con un cordino. La prima ipotesi degli inquirenti fu quella del suicidio, ma suscitò subito dubbi e dopo svariate traversie giudiziarie una super perizia ha concluso che la donna è stata uccisa. Le indagini hanno anche esplorato i rapporti personali di Liliana.

Si è scoperto che intratteneva una relazione extraconiugale con Claudio Sterpin, mentre il marito, Sebastiano Visintin, è stato oggetto di sospetti e di accuse provenienti anche da Sterpin con la quale la donna, a quanto emerge, sognava di fuggire in Croazia.