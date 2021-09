Teme un colossale flop: ecco l'incubo di Conte

Per Giuseppe Conte si avvicina il primo vero banco di prova per quantificare il suo apporto al nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Sicuramente le elezioni Amministrative che si terranno a inizio ottobre rappresentano un importante crocevia per tutti i partiti italiani, soprattutto per il M5S che cerca il riscatto dopo un progressivo tracollo che l'ha portato a essere la quarta forza nei sondaggi. La nomina dell'avvocato come presidente è vista come un'opportunità per tornare ai gloriosi tempi del 33% e oltre, ma in molti sanno benissimo che il primo inciampo dell'era Conte è praticamente a un passo.

Conte e il flop nelle città

Saranno ben cinque le città big chiamate al voto: Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. L'incubo dell'ex presidente del Consiglio è di rimediare una serie di risultati umilianti sui territori, dove il Movimento ha sempre fatto fatica a imporsi rispetto agli avversari. I timori in casa pentastellata sono testimoniati anche dal fatto che, come scrive La Repubblica, molto probabilmente le nomine per la riorganizzazione interna potrebbero essere rimandate a fine ottobre.

Non ha senso inaugurare un nuovo corso a ridosso di un voto che si preannuncia fallimentare già in partenza, è in sostanza il ragionamento che viene fatto nella galassia grillina. Dunque i 5S sembrano essersi ormai rassegnati a scarsi risultati nelle principali città d'Italia. Lo stesso Conte nei giorni scorsi ha messo le mani avanti, come a voler giustificare ciò che accadrà nelle prossime settimane: " Il risultato di questo voto non potrà essere significativo per il Movimento, visto che il nuovo corso non ha ancora potuto dispiegare i suoi effetti. Quindi non potrà essere questo un banco di prova ".

"Abbiamo perso mesi..."

Conte non solo dovrà provare a recuperare la fiducia e il consenso che il Movimento ha perso per strada, ma anche compattare una situazione interna che appare sempre più frammentaria. Sicuramente gli occhi sono puntati principalmente su Roma: quello della Capitale è un test chiave per il M5S. Insomma, le ultime speranze sono indirizzate verso Virginia Raggi: solo una sua vittoria potrebbe salvare la faccia del nuovo presidente grillino.