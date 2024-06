L'infarto in piscina durante il campus estivo. Fatou, morta a 11 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

La bimba di undici anni di Caravaggio, Fatou Sarr, finita sott'acqua in una piscina dell'Aquaneva di Inzago, purtroppo non ce l'ha fatta. Ieri pomeriggio è stato dichiarato il decesso della piccola di Caravaggio. Lunedì scorso era finita sott'acqua in piscina a Inzago. La piccola era stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio e, dopo le manovre di rianimazione sul posto, era stata trasportata d'urgenza dall'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni critiche. È proprio nel reparto di Terapia intensiva dove si trovava ricoverata che si è spenta ieri. Dopo tre giorni di lotta per la vita, durante i quali in moltissimi hanno pregato per lei, è arrivata la terribile notizia. Per l'accaduto è già indagato il vicario parrocchiale del Cre di Caravaggio. Proseguono le indagini della Polizia Locale per stabilire esattamente cos'è successo quel maledetto lunedì e per attribuire eventuali responsabilità.

Si è raccontato di un gioco, una specie di «gara di apnea» fra i ragazzini già in acqua: tutti sarebbero riemersi tranne lei, Fatou, avvistata e soccorsa poco dopo da alcuni bagnanti, da uno dei sacerdoti accompagnatori e da un assistente ai bagnanti del parco.

Ancora, si cerca di far chiarezza sui minuti precedenti il dramma: un gruppo di bambine e fra queste Fatou, appena arrivate al parco acquatico, sarebbero sfuggite per qualche minuto all'occhio degli accompagnatori, raggiungendo la vasca grande, dove l'altezza massima è di un metro e sessanta. La bambina potrebbe essere stata colta da un malore, o aver preso in qualche modo un colpo alla testa. Tutte ipotesi ancora al vaglio della Polizia Locale di Inzago.