L'ipocrisia del M5S sull'hate speech

Ennesima giravolta del M5S. Il partito fondato con un 'vaffa', ora, dà lezioni di lotta allo 'hate speech'. Il sottosegretario all'Interno, Cosimo Sibilia, oggi, ha pubblicizzato su Facebook l'evento dal titolo 'Hate speech, il lato oscuro delle parole in libertà', sponsorizzato dall'associazione culturale 'Italia più 2050'.

Sembrano essere passati secoli da quando Beppe Grillo chiamava Berlusconi 'lo psiconano', Bersani 'zombie', Renzi 'l'ebetino' e Prodi 'Alzheimer'. E che dire di Paola Taverna che, in campagna elettorale, attaccava quelli del Pd (salvo poi redimersi con la nascita del Conte-bis) dicendo: “Mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire...” ? È impossibile dimenticarsi il video in cui Luigi Di Maio giurava che mai e, poi, mai sarebbe andato al governo con "il partito di Bibbiano”, ossia con quel Pd con cui il M5S di Conte cerca di stringere un'alleanza strutturale. Ma sono innumerevoli gli insulti che i grillini hanno rivolto, in passato, ai democratici. “Il Pd è un punto di riferimento del crimine" , disse Alessandro Di Battista nel 2018, anno in cui insultò Renzi affermando: "Il bugiardello toscano ormai è politicamente morto, ucciso dalle sue stesse menzogne" . Roberta Lombardi, sempre in quello stesso anno, disse: "Il Pd prendeva soldi da Mafia Capitale".