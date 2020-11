L'ira di Lega e Forza Italia: ​"Stop tasse in zone rosse"

"Stop al pagamento sulle tasse ". È la richiesta avanzata a gran voce da Lega e Forza Italia, che chiedono al governo di sospendere adempimenti fiscali per i territori finiti nella zona rossa.

Il segretario della Lega Lombardia Salvini Premier ha ricordato come a febbraio il governo avesse " varato un decreto ministeriale per la sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese delle "zone rosse" dell'emergenza Coronavirus, per la semplice ragione che chi non può fare il suo lavoro non può pagare le tasse ". E ora, chiede Paolo Grimoldi, è necessario adottare lo stesso provvedimento anche per tutta la Lombardia, finita tra le zone sottoposte alle misure più strette, che prevedono un secondo lockdown. " Ora il Governo faccia subito altrettanto- ha chiesto- decretando analoga sospensione per tutta la Lombardia indicata come zona rossa per l'emergenza Covid. Come è stato fatto a febbraio va rifatto anche oggi e va fatto subito ". E suggerisce: " È facile, il ministro Gualtieri deve solo rifare il decreto di febbraio, adeguandolo a tutta la Lombardia ".

È necessario adottare un " blocco fiscale " in tutte le Regioni classsificate come zona rossa anche secondo Forza Italia che, " sta portando avanti una battaglia a livello nazionale ". Ad annunciarlo è stato Gianluca Comazzi, capogruppo regionale di FI, che ha reso nota la presentazione di una mozione in Consiglio regionale per chiedere al governo di sospendere i pagamenti delle tasse in Lombardia. " Presenterò una mozione ad hoc in Consiglio regionale, a tutela di tutte le attività lombarde che rischiano il tracollo economico- ha detto Comazzi- Migliaia di ristoratori, baristi, albergatori, commercianti hanno investito ingenti risorse per adeguare le loro attività alle norme socio sanitarie e ora si trovano di nuovo impossibilitati a lavorare ". Per questo, è necessario che il governi aiuti questi lavoratori, " con la sospensione delle tasse e l'erogazione immediata di risorse nei conti correnti dei cittadini: la nostra Regione ha affrontato questo dramma con dignità e coraggio, ora ci aspettiamo aiuti concreti ".

Anche la vicepresidente FI, Licia Ronzulli, in una nota, ha espresso la necessità di sospendere i pagamenti fiscali, criticando le mancate azioni del governo: " Zone rosse, coprifuoco, attività costrette a lavorare a regime minimo e a chiudere in anticipo che rischiano di fallire, aiuti che non arrivano e il governo continua a respingere al mittente la proposta di Forza Italia di un anno fiscale bianco ". E ricorda i lavoratori che hanno chiuso le proprio attività a seguito del lockdown e quelli che hanno " il coraggio di alzare la saracinesca la mattina pur arrivando con la cassa vuota la sera ". Poi attacca: " La maggioranza non può ragionare come se tutti gli italiani stessero sul divano ad attendere l'assegno del reddito di cittadinanza. Il Paese reale è un altro e al momento è fermo, il governo si ravveda e ci ascolti, serve subito uno stop al pagamento selle tasse ".