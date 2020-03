L'ira della Meloni: "Conte fa il capetto, rischiamo una deriva autoritaria"

Troppa politica nella gestione della crisi Coronavirus: questa la tesi sostenuta da Giorgia Meloni, furiosa con il governo per la gestione pasticciata, improvvisata e confusionaria del discorso tenuto dal premier Giuseppe Conte. Perciò fin dall'inizio era stato chiesto di nominare un commissario straordinario " estraneo alla politica ", ma a suo giudizio l'esecutivo ha fatto l'esatto contrario: " Ha puntato su di sé le telecamere e, tardi, ha nominato un commissario che non potesse oscurare il premier, tant’è operativo e poco mediatico ". La leader di Fratelli d'Italia ha avvertito che non cadrà nel tranello del gioco delle parti: una volta terminata l'emergenza Covid-19 " non faremo sconti, tireremo fuori tutto e gli italiani potranno vedere chi ha lavorato per il Paese e chi pensando a se stesso ". Effettivamente la serrata si sarebbe potuta comunicare con tutta calma ieri " così magari si sarebbe potuto anche spiegarla meglio ".

Il 31 gennaio è stato dichiarato lo stato d'emergenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno dopo, ma successivamente la maggioranza " non ha fatto nulla per preoccuparsi dell’emergenza ": da qui nasce la delusione, con la carenza di mascherine e respiratori. La presidente di FdI ha fatto notare che decisioni così drastiche sulla libertà personale non possono essere prese senza aver prima coinvolto pienamente il Parlamento: " Ci vuole serietà. Qui si rischia una deriva autoritaria ". Perciò il centrodestra si è rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essere ricevuto e ha chiesto la convocazione delle Camere a oltranza: " È fondamentale ridare al Parlamento la possibilità di esercitare i poteri che gli ha dato la Costituzione ".

"Conte pensa al consenso"

Nell'intervista rilasciata a Libero, l'ex ministro della Gioventù si è detto preoccupato per la confusione che si è venuta a creare: " Il pericolo è che la gente ora inizi a perdere il controllo. Quando ne parlammo, io predissi a Conte che sarebbe stato costretto a fare in ritardo, e in modo meno efficace, dopo aver perso tempo e risorse, quello che noi gli chiedevamo in anticipo ". In questi giorni si sono registrati diversi episodi che hanno visto persone dai balconi insultare e minacciare chi camminava per andare a fare la spesa, per portare a spasso il cane o per fare jogging, praticamente etichettati come nuovi untori. Lei giudica tutto ciò come un'arma di distrazione di massa: " Individui dei colpevoli per nascondere le tue colpe e rimediare alla tua incapacità comunicativa, che è la vera ragione del propagarsi del contagio ".