"L'Italia bada a se stessa". La lezione di Mattarella ai francesi

Roma chiama Parigi. E la tirata d'orecchie è sonora, esplicita. Sul caso delle affermazioni rilasciate dalla ministra d'oltralpe Laurence Boone, che in un'intervista aveva parlato di "vigilanza" sull'Italia, è intervenuto addirittura il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A margine di un incontro tenuto ad Alba, il capo della Stato si è pronunciato sullo "sgarbo" istituzionae transaplino con le parole ponderate e autorevoli che gli sono proprie, ma anche con tono schietto.

Le parole di Mattarella

" L'Italia sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione e dei valori dell'Unione Europea ", ha affermato Sergio Mattarella, rispondendo a un cronista che lo aveva interpellato sull'argomento divenuto materia di frizioni con l'Eliseo. " Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà ", aveva infatti affermato la ministra francese per gli affari europei, provocato l'immediata e stizzita reazione della premier in pectore, Giorgia Meloni. " Confido che il Governo francese smentisca queste parole, che somigliano troppo a una inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano, membro dell'Ue ", aveva dichiarato la leader di Fratelli d'Italia.

Dalla Francia sarebbe poi arrivato un tentativo di ridimensionare quelle parole sembrate una vera e propria ingerenza. " La Francia rispetta ovviamente la scelta democratica degli italiani ", avevano fatto sapere dall'entourage della ministra francese, negando di voler dare lezioni a nessuno. Ma ormai il pasticcio era fatto. Le affermazioni sulla "vigilanza" francese avevano già rotto un equilibrio dettato dalle reciproche equidistanze tra Paesi amici. La riprova di quella frattura istituzionale è arrivata poi attraverso la stilettata di Sergio Mattarella.