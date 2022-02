Pressing Ue sull'Italia: "Ratificare il Mes"

L'Italia è alle strette: l'Eurogruppo si aspetta che il nostro Paese possa procedere con la ratifica del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) " il più presto possibile ", per evitare di " finire in una situazione in cui è l'Italia a frenare la ratifica " della riforma. Lo ha sottolineato un alto funzionario dell'Ue in vista della riunione dell'Eurogruppo di venerdì prossimo a Parigi. Oltre al nostro Paese, all'appello manca ancora la Germania in attesa di una sentenza della Corte Costituzionale.

Nessun "piano B"

La riforma sul fondo salva-Stati è stata bloccata dall'Eurogruppo per lungo tempo durante il governo Conte bis che aveva difficoltà politiche a procedere. Successivamente, poi, era stata approvata ma manca la firma del Parlamento italiano a circa un anno dalle prossime elezioni politiche. A Bruxelles, in ongi caso, non c'è alcun "piano B" per dare più tempo all'Italia e superare le difficoltà politiche interne alla maggioranza che sostiene il governo Draghi sulla riforma. Come ha spiegato la fonte, la ratifica "è un impegno politico preso dagli Stati e confidiamo che lo rispettino ".

Come riporta l'Agi, alla riforma del Mes è legata anche l'introduzione del cosiddetto backstop, cioé la possibilità che una quota del Mes faccia da paracadute nel caso in cui il Fondo di risoluzione unico per il salvataggio delle banche, costituito dalle risorse degli stessi istituti bancari, non sia sufficiente. L'alto funzionario europeo ha ribadito come l'Italia abbia preso un impegno politico e come l'Eurogruppo si fidi degli impegni presi dagli Stati membri.

"Approvato al più presto"

In mattinata, Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un suo intervento al Foglio, ha scritto che " la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è ormai una vicenda vecchia di anni e non ancora conclusa. Per l'entrata in vigore del Trattato che lo regola, infatti, è necessaria la ratifica di tutti i 19 paesi membri dell'Eurozona. All'appello mancano la Germania, che è in attesa di un pronunciamento della sua Corte di Karlsruhe che dia il via libera al provvedimento di legge già votato del Parlamento tedesco, e l'Italia ".

Cos'è il Mes