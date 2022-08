"L'obbligo scolastico...". E Letta raccoglie fischi a Rimini

Nel corso del Meeting di Rimini che ha avuto luogo quest'oggi ha trovato spazio fra gli argomenti proposti anche il tema della scuola, ma il segretario dem Enrico Letta ha raccolto una lunga sequela di fischi quando ha avanzato le sue idee in proposito.

Scuola d'infanzia obbligaria e obbligo scolastico allungato fino alla maturità: due proposte che non sono piaciute alla platea di Rimini, che ha risposto manifestando un vivace dissenso. La reazione, infatti, è stata piuttosto forte.

"Dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d'infanzia, che oggi non è obbligatoria. E poi dobbiamo allungare l'obbligo scolastico fino alla maturità. Sono due scelte importanti, fondamentali... ", ha dichiarato Letta, prima di essere sommerso dai fischi. Ma niente, il leader del Pd è andato avanti spedito.

" Allungare l’obbligo scolastico lo considero assolutamente fondamentale " ha aggiunto, rimarcando il concetto, " così come far sì che le scuole d'infanzia siano qualcosa che viene dato alle nostre famiglie con la gratuità, che è necessaria ".

Secondo Letta, dunque, il prossimo governo dovrà ulteriormente impegnarsi sulla scuola, il vero "centro dell'investimento che abbiamo davanti" .

Ma non finisce qui. Il segretario dem parla anche di Erasmus. "Il mio sogno è che nel nostro Paese - e non solo - si riesca ad avere l'Erasmus per le scuole secondarie superiori, un momento nel quale per tutte le famiglie italiane - e non solo per quelle che hanno i soldi - venga offerta la possibilità di fare una parte di scuola in un altro Paese europeo, pagato dal sistema complessivo" , ha dichiarato.

Insomma, le proposte della sinistra non mancano. Peccato, come si evince anche dal video, non abbiano riscontrato molto successo.